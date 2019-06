Abbonamenti Lecce 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Oltre 4500 le tessere già rinnovate nella prima fase della campagna abbonamenti. Nuove tariffe dal 24 giugno e tappa tradizionale a Maglie

LECCE – I numeri sono davvero importanti per la campagna abbonamenti del Lecce, al suo ritorno in A. Solo in questa primissima fase riservata a chi era abbonato dalla Serie C (“Sempre qui”) ben 4.573 le tessere rinnovate (2.277 in curva nord, 834 in tribuna est i settori più gettonati). Da Lunedì 24 giugno scatta la tariffa “Fedeltà” ovvero vendita della tessera riservata a chi l’ha fatta solo nella scorsa stagione. I prezzi partiranno dai 225 euro per le curve/distinti a salire fino ai 1040 delle poltronissime. Il prezzo della promozione che sotto sarà illustrata nel dettaglio resterà per tutto il periodo della campagna abbonamenti ovverio fino a due giorni prima dell’esordio casalingo. Previsto solo un lieve aumento dopo il 19 agosto. Per tutti gli altri e quindi per la vendita generale si dovrà attendere il 10 luglio. Una vendita generale che secondo le stime della società dovrebbe portare a raggiungere il traguardo dei 15mila abbonamenti.

Abbonamenti Serie A 2019 2020: quanto costano

CAMPAGNA ABBONAMENTI ITINERANTE

Da sabato 29 giugno primo appuntamento con la campagna abbonamenti itinerante presso il Circolo Tennis di Maglie dalle ore 12 alle 19 (orario continuato) e riservato ai vecchi abbonati (sia per chi ha la tariffa “Sempre qui” che “Fedeltà”) con possibilità di conservare il proprio posto. Nell’occasione ci sarà anche il vicepresidente Corrado Liguori che il quale potersi interfacciare.

Andiamo a vedere adesso nel dettaglio i prezzi per i vari settori, i link per sottoscrivere l’abbonamento e per fare la delega alla sottoscrizione e i punti vendita a disposizione con annessi orari e numeri di telefono.

PREZZI

il primo prezzo fa riferimento alla prima fase ovvero dal 7 giugno al 16 agosto, il secondo alla seconda fase ovvero dal 19 agosto e fino a 2 giorni prima della gara di esordio in casa

CURVE – DISTINTI

nuovi abbonati (265 € – 305 €)

rinnovi “Sempre qui” (185 €)

rinnovi “Fedelà” (225 € – 260 €)

ridotti (120 € – 140 €)

junior (70 € – 80 €)

TRIBUNA EST

nuovi abbonati (315 € – 360 €)

rinnovi “Sempre qui” (250 €)

rinnovi “Fedelà” (280 € – 320 €)

ridotti (170 € – 200 €)

junior (95 € – 110 €)

CENTRALE INFERIORE

nuovi abbonati (450 € – 515 €)

rinnovi “Sempre qui” (370 €)

rinnovi “Fedelà” (400 € – 460 €)

ridotti (210 € – 240 €)

junior (115 € – 130 €)

CENTRALE SUPERIORE

nuovi abbonati (615 € – 705 €)

rinnovi “Sempre qui” (515 €)

rinnovi “Fedelà” (540 € – 620 €)

ridotti (265 € – 305 €)

junior (150 € – 170 €)

POLTRONISSIME

nuovi abbonati (1220 € – 1400 €)

rinnovi “Sempre qui” (950 €)

rinnovi “Fedelà” (1040 € – 1200 €)

ridotti (450 € – 515 €)

junior (350 € – 400 €)

NOTA: per tutte le altre informazioni e dettagli vi rimandiamo alla brochure: https://slyvi-tstorage.s3.amazonaws.com/0_tml1841116985089_349969863893_1559750127835140.pdf o sito ufficiale della società

MODULI PER LA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

Domanda sottoscrizione abbonamenti 2019 – 2019: https://slyvi-tstorage.s3.amazonaws.com/0_tml1841116985089_212530910421_1559756003300390.pdf

Modulo per delega sottoscrizione abbonamento: https://slyvi-tstorage.s3.amazonaws.com/0_tml1841116985089_75091956949_1559755470177973.pdf

I PUNTI VENDITA

FILIALI BANCA POPOLAR PUGLIESE

INDIRIZZO: via XXV Luglio – Sede Centrale – Lecce

ORARI: Lun – Ven: 08.30 – 13.30 / 14.45 – 19.00

TELEFONO: 0832 247266

FILIALI BANCA POPOLAR PUGLIESE

INDIRIZZO: viale della Repubblica, 5 – Aradeo

ORARI: Lun – Ven: 08.30 – 13.30 / 14.45 – 17.00

FILIALI BANCA POPOLAR PUGLIESE

INDIRIZZO: via Armando Diaz, 1 – Tricase

ORARI: Lun – Ven: 08.30 – 13.30 / 14.45 – 17.00

PUNTI VENDITA VIVATICKET

TABACCHERIA L’ASSUNTA

INDIRIZZO: via Roma, 70 – Botrugno

TELEFONO: +39 0836 992227

EMAIL: tabaccheriaassunta@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 06.00/00.00

TABACCHERIA VALGUARNERA

INDIRIZZO: piazza Dante, 12 – Castro

TELEFONO: +39 0836 943085

EMAIL: valgemilio@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 06.00/21.00

TABACCHERIA ROUTE 275

INDIRIZZO: via II Giugno, 1/A – Gagliano del Capo

TELEFONO: 338 6084110

EMAIL: carlo.colella72@gmail.com

TABACCHERIA PIZZOLA

INDIRIZZO: via Pietro Siciliani, 85 – Galatina

TELEFONO: +39 0836 563087

EMAIL: pipa.tabacchi@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 06.30/21.00 Dom: 08.00/13.00 17.00/21.00

LA BIGLIETTERIA

INDIRIZZO: via Kennedy, 1 – Gallipoli

TELEFONO: +39 0833 1930030

EMAIL: info@akr.it

ORARI: Lun-Ven: 10.00/21.00 Sab-Dom: 17.00/22.00

TABACCHERIA BUTTAZZO

INDIRIZZO: viale della Libertà, 123 – Lecce

TELEFONO: +39 0832 391486

EMAIL: ricbuttazzo@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 09.00/14.00 16.15/21.00 Dom: Chiuso

TABACCHERIA CAMISA

INDIRIZZO: via Giovanni Paolo II, 3 – Lecce

TELEFONO: +39 0832 397026

EMAIL: lauracamisa@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.30 Dom: 07.30/13.00 16.00/20.30

TABACCHERIA LEONE

INDIRIZZO: viale Japigia, 38 – Lecce

RICEVITORIA SCIOLTI

INDIRIZZO: via F.lli Bandiera, 36 – Merine – Lizzanello

TELEFONO: +39 327 4416916

EMAIL: malugiu71@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 05.00/24.00

TABACCHERIA VIOLA

INDIRIZZO: via Dalmazia, 151 – Monteroni di Lecce

TELEFONO: +39 0832 325471

EMAIL: ropati@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.30 15.30/21.00 Dom: 07.30/13.00

TABACCHERIA CISTERNINO

INDIRIZZO: corso Garbaldi, 27 – Nardo’

TELEFONO: +39 0833 571825

EMAIL: gerardox@alice.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 15.00/21.00 Dom: chiuso

TABACCHERIA IL FORTUNELLO

INDIRIZZO: via Vittorio Emanuele III, 23 – Parabita

TELEFONO: +39 0833 595045

EMAIL: tabaccheria.ilfortunello@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.00 16.00/21.00

BILLIONS

INDIRIZZO: strada prov., 56 Poggiardo – Minervino – Poggiardo

VALENTINA BAR

INDIRIZZO: via Melissano, 100 – Racale

TABACCHERIA EDICOLA DI DE SANTIS MARCO

INDIRIZZO: via Roma, 69 – Sanarica

TELEFONO: +39 0836 341039

EMAIL: mardex46@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.30/13.00 16.30/20.00 Dom: chiuso

TABACCHERIA FUMETTO

INDIRIZZO: via F.lli Allatini, 35 – Tricase

TELEFONO: 0832 969974

EMAIL: tabacchizecca@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.30/21.00 Dom: chiuso