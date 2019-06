Ritiro Genoa: precampionato 2019 – 2020: le amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Genoa. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblù

GENOVA – Dopo un campionato travagliato, con la salvezza acquisita all’ultimo secondo dell’ultima giornata, al Genoa si cambia. Sulla panchina non siederà più Prandelli ma Aureliano Andreazzoli, arrivato dall’Empoli, che, nelle stesse circostanze, è stato costretto a lasciare la massima categoria. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale la società rossoblu ha comunicato di aver raggiunto un accordo biennale con l’allenatore toscano, cui verrà affidata la guida tecnica della squadra a decorrere dal 1° luglio 2019. Dall’Empoli potrebbero arrivare alcuni suoi giocatori fidati: in difesa Pajac, di proprietà del Cagliari, in cabina di regia Bennacer, che però piace anche alla Fiorentina e in attacco Caputo. Intanto, per la difesa sembra essere stato trovato l’accordo con il Chievo per il difensore Jaroszynski e parrebbe molto vicino anche Cristian Zapata, svincolato dopo sette anni al Milan. Dopo Piatek, si continua a seguire la linea dei giovani dell’Est: piace infatti il ventenno slovacco Robert Bozenik, in forza allo Zilina.

Precampionato 2019-2020 del Genoa, dal ritiro alle amichevoli estive

Il Genoa, come località sede della prima parte del ritiro estivo, ha scelto ancora una volta Neustift im Stubaital. Si tratta della quattordicesima volta (e, vista la stipula di un accordo fino al 2021, le volte saliranno a sedici), non consecutiva, che i rossoblu optano per questo ridente paese nel cuore del Tirolo, a pochi Km da Innsbruck, per curare la preparazione fisica. Le date saranno da lunedì 8 a giovedì 20 luglio. In attesa di ufficializzazione della tappa a Bardonecchia ad agosto, la destinazione intermedia della preparazione potrebbe essere scelta tra Courmayeur e Crans Montana. Tuttociò perchè il Genoa dovrà restare fino alla metà del mese di agosto lontano dal Signorini di Pegli, a causa del rifacimento del manto erboso dell’impianto.

Intanto, si sta anche pianificando il programma delle amichevoli estive. Come di consueto, la prima uscita sarà come al solito contro i dilettanti della formazione locale dell Val Stubai. Dopo il ritiro di Neustift, la squadra si sposterà in Francia, dove il 20 luglio, allo stadio “Jean Laville” di Guegnon, affronterà l’Olympique Lione, che ha chiuso l’ultima annata con il terzo posto in Ligue 1.