Pronostici del 23 giugno 2019

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati agli Europei Under 21, ai Mondiali femminili e alla Coppa d’Africa

Domenica 23 giugno si disputano due gare valide per la fase a gironi degli Europei Under 21, in corso di svolgimento in Italia e a San Marino fino al 30 del corrente mese. Proseguono in Francia i Mondiali Femminili, giunti agli ottavi di finale: in programma altrettante partite. Due sfide anche per la rima giornata del Gruppo C della Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Austria – Germania over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la terza giornata del Gruppo B degli Europei Under 21 2019. L’Austria ha 3 punti mentre la Germania capeggia il girone a punteggio pieno

Danimarca – Serbia over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la terza giornata del Gruppo B degli Europei Under 21 2019. La Danimarca ha 3 punti e si contende il passaggio del turno con Austria e Germania. La Serbia, invece, è il fanalino di coda del torneo, ferma a quota zero.

Inghilterra – Camerun over 2,5 (ore 17.30)

Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. L’Inghilterra è arrivata fin qui dopo aver vinto il Gruppo D. Il Camerun si è qualificata come migliore terza nel Girone E.

Francia – Brasile 1 (ore 21)

Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. La Francia è arrivata fin qui dopo aver vinto il Gruppo A. Il Brasile si è qualificato come migliore terza nel Girone B, che comprendeva anche l’Italia.

Algeria – Kenya 1 (ore 22)

Incontro valevole per la prima giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa. L’Algeria si presenta all’appuntamento dopo aver perso una sola gara nella fase di qualificazione. Di fronte si ritrova il Kenya, sulla carta, nettamente inferiore.

Senegal – Tanzania under 2,5 (ore 19)

Incontro valevole per la prima giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa. Il Senegal, sulla carta, parte nettamente avvantaggiato contro la Tanzania. Basti pensare che occupa la posizione n.22 nella classifica FIFA, contro la n. 131 degli avversari.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 23 giugno 2019

Austria – Germania over 2,5 (1,52)

Danimarca – Serbia over 2,5 (1,55)

Inghilterra – Camerun over 2,5 (2,02)

Francia – Brasile 1 (1,32)

Algeria – Kenya 1 (1,50)

Senegal – Tanzania 1 (1,37)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->129 euro