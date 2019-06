I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli Europei Under 21, ai Mondiali femminili e alla Copa America

Sabato 22 giugno si disputano due gare valide per la fase a gironi degli Europei Under 21, in corso di svolgimento in Italia e a San Marino fino al 30 del corrente mese. Proseguono in Francia i Mondiali Femminili: in programma altrettante partite. Due sfide anche per la Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Belgio – Italia 2 (ore 21)

Gara valida per la terza giornata del Gruppo A degli Europei Under 21 2019. Dopo l’inaspettata sconfitta rimediata dalla Polonia, la Nazionale di Di Biagio, per accedere alla fase successiva del torneo, è costretta a vincere e a sperare in un contemporaneo successo della Spagna.

Spagna – Polonia over 2,5 (1,50)

Gara valida per la terza giornata del Gruppo A degli Europei Under 21 2019. Sfida tra due squadre che si trovano entrambe con 3 punti, a pari merito con l’Italia.

Germania – Nigeria over 2,5 (ore 17.30)

Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. La Germania è arrivata fin qui dopo aver vinto il Gruppo B. La Nigeria si è qualificata come migliore terza nel Girone A

Norvegia – Australia over 2,5 (ore 21)

Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. La Norvegia è arrivata seconda nel Gruppo A; l’Australia nel Girone C, comprendente l’Italia.

Bolivia – Venezuela 2 (ore 21)

Incontro valevole per la terza giornata del Gruppo A della Copa America. La Bolivia è ancora ferma a quota zero mentre il Venezuela ha 2 punti.

Perù – Brasile 2 (ore 21)

Incontro valevole per la terza giornata del Gruppo B della Copa America. Sfida tra squadre che sono in testa al girone con 4 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 giugno 2019

Belgio – Italia 2 (1,35)

Spagna – Polonia over 2,5 (1,50)

Germania – Nigeria over 2,5 (1,45)

Norvegia – Australia over 2,5 (1,68)

Bolivia – Venezuela 2 (1,50)

Perù – Brasile 2 (1,35)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->100 euro