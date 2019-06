Ritiro Sassuolo, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Sassuolo. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli degli emiliani

REGGIO EMILIA – La stagione appena conclusa è stata positiva per il Sassuolo che ha chiuso il campionato in undicesima posizione con 43 punti, un solo punto di distacco dal Bologna decimo. Una prima parte di stagione importante, una fase interlocutoria nel mezzo e la ripresa nel finale con una serie di risultati utili che hanno permesso alla squadra emiliana di salvarsi con largo anticipo. La società nero-verde, intanto, ha comunicato le date ufficiali per il ritiro in vista della stagione che verrà. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club nero-verde:

Il comunicato ufficiale del Sassuolo

“La stagione 2019/2020 del Sassuolo Calcio inizierà ufficialmente Venerdì 12 Luglio con il raduno della squadra al Mapei Football Center dove nel pomeriggio i neroverdi sosterranno il primo allenamento agli ordini di mister Roberto De Zerbi. Sabato 13 Luglio mattina sono in programma i Test Mapei sul campo sintetico del Mapei Football Center mentre domenica 14 Luglio dopo l’allenamento mattutino ci sarà la partenza per il ritiro estivo di Vipiteno-Racines (BZ) dove la squadra rimarrà fino a giovedì 1 Agosto, giorno previsto per il rientro a Sassuolo”.

Precampionato 2019-2020 del Sassuolo: dal ritiro alle amichevoli estive

Come anticipato dallo stesso canale ufficiale della squadra emiliana, il programma delle amichevoli a Vipiteno-Racines è ancora in corso di definizione. Vi terremo aggiornati sulle amichevoli che affronterà il Sassuolo nel corso del suo ritiro estivo.