Ritiro Parma, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Parma. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei Ducali

PARMA – L’anno del ritorno in Serie A è stato positivo per il Parma che ha chiuso la stagione 2018/2019 con il quattordicesimo posto in classifica e 41 punti conquistati. Dieci vittorie, undici pareggi e diciassette sconfitte per la compagine Ducale che è riuscita a salvarsi alle penultima giornata battendo la Fiorentina. La stagione che verrà dovrà essere quella della conferma per la squadra di D’Aversa che, intanto, ha fissato le date per il ritiro pre-campionato. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club Ducale:

“Sarà per la seconda stagione consecutiva quella di Prato allo Stelvio, in Trentino Alto Adige, la cornice che ospiterà il ritiro estivo del Parma Calcio 1913. I crociati, infatti, prepareranno la nuova stagione di Serie A in Val Venosta dall’8 al 21 luglio. Sono già in programma due amichevoli: la prima, contro una rappresentativa locale, si disputerà martedì 16 luglio alle ore 17:30. La seconda, contro una squadra di Serie D, si giocherà alle ore 17:30 di domenica 21 luglio. Ulteriori particolari sulle due avversarie, su un’eventuale terza amichevole e sul resto della preparazione estiva verranno comunicati nelle prossime settimane. Il 5 e il 6 luglio i crociati svolgeranno le consuete visite mediche prima della partenza per il ritiro”.

Precampionato 2019-2020 del Parma: dal ritiro alle amichevoli estive