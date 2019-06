Ritiro SPAL, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 della SPAL. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli degli Estensi

FERRARA – Reduce da una stagione positiva in relazione agli obiettivi posti all’inizio del suo cammino, la SPAL si prepara in vista della terza partecipazione consecutiva in Serie A. Leonardo Semplici ha rinnovato fino al 2021 e siederà ancora sulla panchina degli Estensi, i quali, però, daranno l’addio a due degli artefici principali della promozione nel massimo campionato italiano e delle successive due stagioni, condite dalla salvezza: si tratta di Manuel Lazzari, richiesto da numerosi club in Italia, e di Mirco Antenucci, che non rientra più nel progetto tecnico. Per il primo ci sarebbero, principalmente, le richieste di Lazio e Fiorentina, che potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per prelevarlo; sul secondo, invece, è forte l’interesse di due pugliesi: Lecce e Bari. Per sostituire l’esterno, il club di Ferrara ha già avviato i contatti per Marco D’Alessandro, di proprietà dell’Atalanta.

Precampionato 2019-2020 della SPAL: dal ritiro alle amichevoli estive

Il ritiro delle SPAL avrà inizio giovedì 11 luglio, quando gli Estensi partiranno per il quinto anno consecutivo alla volta di Tarvisio, piccolo paesino in provincia di Udine dove si svolgerà la prima parte del ritiro estivo, che terminerà il 21. Nei giorni successivi i giocatori si alleneranno presso il centro sportivo di Ferrara, mentre dal 27 luglio fino al 4 di agosto si recheranno a Valles, in provincia di Bolzano, per la seconda parte del ritiro. Il club ferrarese non ha ancora comunicato ufficialmente il programma delle amichevoli.