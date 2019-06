Ritiro Lecce: precampionato 2019 – 2020: le amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Lecce. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei giallorossi

LECCE – Dopo lo splendido doppio salto di categoria concretizzatosi con la vittoria sullo Spezia dello scorso 11 maggio, il Lecce si appresta a tornare nel massimo campionato italiano dopo ben sette anni di assenza. Per non farsi trovare impreparati, i Salentini hanno in mente di effettuare almeno otto acquisti, come confermato dal presidente Saverio Sticchi Damiani: “Il mister e il direttore sportivo ritengono siano necessari 8-9 acquisti, noi siamo già concentrati sullo stadio. Abbiamo intenzione di costruire la squadra con criterio: giocatori esperti affiancati da giovani, ma di proprietà. Non si muoveranno i protagonisti dello scorso anno”, rivelando anche di avere un sogno nel cassetto “Come mercato io ho un sogno nel cassetto, ma è un nome che non dirò mai. É un uomo che infiammerà la piazza, gioca in una massima serie e stiamo facendo un tentativo”. Il giocatore in questione dovrebbe essere Burak Yilmaz, capitano della Nazionale turca ora in forza al Besiktas e motivo per il quale il DS dei giallorossi, Mauro Meluso, nei giorni scorsi si trovava sulla penisola anatolica. Il primo acquisto, oltre ai riscatti di Meccariello e del giovane Felici, è stato già effettuato: si tratta di Bryan Vera Ramirez, terzino sinistro colombiano classe ’99 che ha ben figurato nei recenti mondiali U20, tanto da attirare le attenzioni dei giallorossi. Altri obiettivi concreti per il Lecce sono Farias, Acquah e Dragowski, tutti e tre reduci dalla stagione con l’Empoli, ma anche Pinamonti e Barrow.

Precampionato 2019-2020 del Lecce: dal ritiro alle amichevoli estive

Tramite un comunicato ufficiale, il Lecce ha ufficializzato le date del ritiro precampionato, che avrà inizio il prossimo 14 luglio: “Il 14 luglio la squadra partirà da Lecce, dove nei giorni antecedenti verranno svolti test atletici e visite mediche, con destinazione Santa Cristina. La località della Val Gardena ospiterà il ritiro pre-campionato dei giallorossi fino 28 luglio. L’Hotel Diamant sarà il quartier generale, ospitando staff tecnico e giocatori, da dove verrà raggiunto il Centro Sportivo Mulin Da Coi, distante poche centinaia di metri, dove il tecnico Fabio Liverani impegnerà i calciatori nelle prime fatiche della stagione sportiva 2019/20”. Non si conoscono le date, invece, delle amichevoli in programma per questo periodo, ma i dirigenti giallorossi starebbero lavorando per regalare ai propri tifosi un’amichevole di lusso al cospetto dei vice-campioni di Germania del Borussia Dortmund.