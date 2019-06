Copa America, Ecuador-Cile 1-2: il tabellino del match

Il tabellino di Ecuador-Cile 1-2 il risultato finale: vittoria da parte della Nazionale cilena che stacca il pass per i quarti di finale.

SALVADOR – Nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo C della Copa America il Cile batte 2-1 l’Ecuador staccando il pass per i quarti di finale con un turno d’anticipo. A segno Fuenzalida e Sanchez per la Roja mentre alla Nazionale ecuadoriana non basta il momentaneo pareggio di Valencia. Con questo successo, dunque, il Cile sale a quota sei punti qualificandosi per i quarti mentre l’Ecuador avrà bisogno dell’impresa per passare il turno.

Ecuador-Cile 1-2: il tabellino del match

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Velasco, Achilier, Arboleda, Ramirez; Mendez (60′ A. Valencia), Gruezo, Orejuela; Mena (82′ Preciado), E. Valencia, Romario Ibarra (69′ Garces). Ct: Gomez

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal (92′ Jara); Fuenzalida (70′ P. Diaz), Vargas (86′ Hernandez), Sanchez. Ct: Rueda

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Reti: 8′ Fuenzalida (C), 26′ rig. E. Valencia (E), 51′ Sanchez (C)

Ammoniti: Mendez, Mena, Arias, Beausejour, Arboleda, Gruezo, Isla, Vidal

Note: espulso Achilier all’89’

Stadio: Arena Fonte Nova