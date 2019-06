Elenco delle partite previste per oggi domenica 23 giugno 2019: in primo la Copa America e gli Europei Under 21 oltre alla Coppa D’Africa e al Mondiale femminile.

PORTO ALEGRE – E’ una domenica elettrizzante quella che ci aspetta con il calcio internazionale a farla da padrone. Partiamo dalla Copa America con le le sfide valevoli per le ultima giornata della fase a gironi: in campo il Gruppo B con la Colombia, già qualificata, che giocherà contro il Paraguay mentre l’Argentina si giocherà il tutto per tutto contro il Qatar. Ultimo turno della fase a gironi anche nell’Europeo Under 21: alle 21 in campo Austria-Germania e Danimarca-Serbia. In campo anche la Coppa D’Africa con tre match in programma: alle 16.30 Marocco-Namibia, alle 19 Senegal-Tanzania mentre alle 22 Algeria-Kenya. C’è anche il Mondiale femminile con gli ottavi di finale: alle 17.30 Inghilterra-Camerun mentre alle 21 Francia-Brasile.

AFRICA: African Nations Cup

16:30 Marocco – Namibia

19:00 Senegal – Tanzania

22:00 Algeria – Kenya

EUROPA: Europei U21

21:00

Austria U21 – Germania U21

Danimarca U21 – Serbia U21

MONDO: Mondiali – Donne – Play Off

17:30 Inghilterra D – Camerun D

21:00 Francia D – Brasile D

SUD AMERICA: Copa America

21:00

Colombia – Paraguay

Qatar – Argentina

NORD E CENTRO AMERICA: Gold Cup

01:30 USA – Trinidad e Tobago

SPAGNA: LaLiga2 – Play Off Promozione

21:00 Maiorca – La Coruna

USA: MLS

01:30 Cincinnati – Los Angeles Galaxy

02:00

Chicago Fire – Real Salt Lake

FC Dallas – Toronto FC

04:00 Vancouver Whitecaps – Colorado Rapids

05:00 Portland Timbers – Houston Dynamo

23:30 Columbus Crew – Sporting Kansas City