Domenica 23 giugno di verdetti per le principali competizioni dedicate alle Nazionali del momento. La giornata infatti sarà condita da due ottavi di finale del Mondiale Femminile con Inghilterra – Camerun e il suggestivo Francia – Brasile. Si disputerà l’ultimo turno della fase a gironi sia per gli Europei Under21 che per la Copa America con l’Argentina all’ultima spiaggia contro il Qatar. Prima di passare al quadro completo con i principali risultati del giorno aggiornati in tempo reale andiavo a vedere quelli già maturati. Partiamo dalla Gold Cup con il roboante 6-0 degli USA contro Trinidad e Tobago quindi in Canada successo per 1-0 esterno del Forge contro Cavalry. Nella super League cinese pareggio per 2-2 tra Dalian Yifang F.C. e Tianjin Tianhai. Nella MSL in USA colpo esterno del Los Angeles Galaxy, 2-0 sul Cincinnati quindi vincono in casa Dallas (3-0 sul Toronto) e Portland Timbers (4-0 sullo Houston Dynamo). Finiscono in parità Chicago Fire – Real Salt Lake (1-1) e Vancouver Whitecaps – Colorado Rapids (2-2).

