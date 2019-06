Ritiro Cagliari, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Cagliari. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblù

CAGLIARI – Dopo il quindicesimo posto e i 41 punti dello scorso anno, il Cagliari è pronto a ripartire per una nuova stagione. Come di consueto il presidente rossoblù vuole regalare un grande colpo ai propri tifosi e, visti i soldi che entreranno dalla cessione di Barella, si lavora su più fronti. Il nome caldo è quello di Nahitan Nandez, centrocampista classe 95′ del Boca Juniors, che già nel mercato invernale era stato accostato ai sardi. Il centrocampista della nazionale uruguaiana è valuta circa 20 milioni di euro ed in campo si posiziona come esterno di centrocampo. Si lavora anche per affiancare Pavoletti: i profili seguiti sono quelli di Eder e Defrel, piacciono anche Pinamonti e Caputo. Il ritiro della squadra cagliaritana avrà luogo a Aritzo per poi proseguire in quel di Pejo. Ci sono in programma alcune amichevoli contro le rappresentative locali, mentre per le sfide internazionali nulla è ancora definito.

Precampionato 2019-2020 del Cagliari: dal ritiro alle amichevoli estive

Il Cagliari, come detto in precedenza, svolgerà la prima parte del ritiro ad Aritzo dove la squadra si allenerà per quattro giorni, dall’8 al 11 luglio. I sardi poi, dopo due giorni di pausa, partiranno il 13 luglio per Pejo dove staranno fino al 27 dello mese.

