Ritiro Hellas Verona, precampionato 2019/2020: le amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Verona. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli degli Scaligeri

VERONA – Il Verona si prepara a tornare in Serie A dopo un anno di assenza ed una stagione difficile nel campionato cadetto, ma coronata da un sogno che sembrava pressoché impossibile da realizzare. L’obiettivo di raggiungere la salvezza è stato affidato ad Ivan Juric, che circa dieci giorni fa è stato ufficializzato come nuovo tecnico degli Scaligeri. La rosa è costituita da una base piuttosto solida, ma andrà rinforzata con acquisti mirati: il primo dovrebbe essere Amir Rrahmani, difensore centrale, all’occorrenza anche terzino, classe ’94 della Dinamo Zagabria. Per quanto concerne l’attacco, invece, il DS D’Amico segue da vicino Cornelius e Simeone, ma per quest’ultimo, richiesto espressamente da Juric, la situazione è decisamente più complicata a causa dei costi dell’operazione. Pazzini dovrebbe restare a disposizione degli Scaligeri, come dichiarato dal DS, mentre potrebbe salutare Di Carmine, richiesto da numerosi club di Serie B.

Precampionato 2019-2020 del Verona: dal ritiro alle amichevoli estive

L’Hellas Verona ha diramato le date del ritiro tramite un comunicato sui canali ufficiali del club, mentre non si conoscono ancora quelle delle amichevoli di precampionato. Di seguito il comunicato ufficiale del club scaligero: “L’Hellas Verona tornerà in ritiro, dal 10 al 21 luglio, nella location trentina di Primiero San Martino di Castrozza. #Primiero2019, per il terzo anno consecutivo, vedrà i gialloblù nuovamente ospiti dell’Hotel Luis nel periodo della preparazione alla prossima Serie A 2019/20, con le consuete amichevoli i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni. Con #Primiero2019 torneranno anche tante iniziative: l’Hellas Village a Mezzano, spazio interamente dedicato a tutti i tifosi gialloblù, gli Hellas Camp Primiero (CLICCA QUI) a Imer, per un’avventura indimenticabile rivolta a tutti i bambini che vorranno vivere l’esperienza di un camp nella sede del ritiro, e tante promo dedicate a chi vorrà seguire i gialloblù a Primiero San Martino di Castrozza”.