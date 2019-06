Ritiro Brescia, precampionato 2019-2020: le amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Brescia. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli delle Rondinelle

BRESCIA – Ad otto anni di distanza dall’ultima partecipazione, il Brescia nella prossima stagione tornerà nel massimo campionato italiano. Una cavalcata tanto perfetta quanto inaspettata per gli uomini di Corini, che all’inizio del cammino non partivano di certo tra i favoriti per la promozione. Le Rondinelle sono già al lavoro per puntellare la rosa in vista della Serie A: il primo acquisto è alle porte e sarà Jesse Joronen, portiere finlandese prelevato dal Copenaghen che nei prossimi giorni dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della truppa di Eugenio Corini. Blindato Tonali, i biancazzurri sono alle prese con una situazione piuttosto delicata che riguarda Donnarumma, Ndoj e Martella. Tutto nasce dal presidente Massimo Cellino, che a causa della rottura dei rapporti con Mario Giuffredi ha chiamato i giocatori sotto la sua procura che si ritrova nel Brescia per metterli ad un bivio, come dichiarato dallo stesso agente: “Per me la promozione del Brescia è stata un momento di felicità, quindi la nostra idea era di continuare con le Rondinelle. Ma è successa una cosa molto grave: Cellino ha chiamato i miei calciatori e li ha detto “o cambiate agente o andate da un’altra parte. I miei giocatori hanno risposto che si fidano di me. Se Cellino vuole creare questa situazione, allora Donnarumma, Martella e Ndoj andranno via”.

Precampionato 2019-2020 del Brescia: dal ritiro alle amichevoli estive

Il Brescia, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato il programma del ritiro, mentre non è ancora stato stilato il programma delle amichevoli. “La Società Brescia Calcio comunica che il ritiro estivo, per la preparazione pre-campionato della Squadra, si svolgerà da domenica 14 luglio a domenica 28 a Darfo Boario Terme presso il Centro Sportivo Comunale di Darfo. La struttura che ospiterà le Rondinelle, come nella passata stagione, sarà il Rizzi Aquacharme Hotel & SPA”.