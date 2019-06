Ritiro Bologna, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Bologna. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblù

BOLOGNA – Dopo la splendida parte finale dalla scorsa stagione, con Siniša Mihajlović sulla panchina, il Bologna è pronto a ripartire in vista della prossima stagione. Il prestagione degli emiliani è iniziato nel modo migliore, ovvero, con il riscatto di Riccardo Orsolini dalla Juventus per 15 milioni di euro. Tale cifra sarà pagata in tre rate da 5 milioni di euro l’una. Si lavora anche per un altro nome: dopo il no del Genoa per Koumè, i rossoblù si stanno cercando un accordo per Defrel con la Roma. Palacio invece resterà in rossoblù dopo che la diregenza ha respinto gli attacchi dell’Atalanta per portare “el trenza” a Bergamo. Importanti sono stati i riscatti di Sansone e Soriano dal Villarreal che andranno a completare un reparto offensivo di tutto rispetto.

Precampionato 2019-2020 del Bologna: dal ritiro alle amichevoli estive

Il Bologna comincerà molto presto, infatti, già dal 4 luglio i giocatori si ritroveranno a casteldebole per i primi test atletici. Per l’11 luglio è in programma invece la partenza per Castelrotto dove gli emiliani si tratterrano fino 20 luglio sfidando due squadre locali nei test amichevoli. La squadra bolognese, finita questa prima parte di ritiro si trasferira in Austria, precisimente a Neustift, dove sarà impegnata dal 25 luglio al 3 agosto. Nella cittadina vicino Innsbruck il Bologna sarà impegnata in tre amichevoli contro squadre di Bundesliga, le quali non sono ancora note.