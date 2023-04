Perugia – Modena 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Perugia – Modena di Lunedì 10 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32a giornata di Serie B

PERUGIA – Lunedì 10 aprile 2023, allo Stadio “Renato Curi”, il Perugia di Castori affronterà il Modena di Tesser per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 15. Gli umbri, dopo la sconfitta per 1-3 contro la Reggina, sono diciassettesimi a quota 34, grazie a un percorso di nove partite vinte, sette pareggiate e quattordicesimi perse, trentaquattro gol fatti e trentotto subiti. I Canarini vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Cittadella, Si trovano in undicesima posizione con 39 punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, quarantuno reti realizzate e quarantatré incassate. All’andata finì 1-1. A dirigere il match sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Yoshikawa; quarto Uomo Andreano. Al Var Marinelli di Tivoli, Avar Mokhtar. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 2.20.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PERUGIA – MODENA]

PERUGIA: Cancellieri D., Sgarbi F., Santoro S., Matos, Ekong E., Furlan J. (Portiere), Rosi A. (dal 1' st Sgarbi F.), Angella G., Struna Al., Casasola T., Iannoni E. (dal 13' st Santoro S.), Capezzi L. (dal 22' st Matos), Lisi F. (dal 1' st Cancellieri D.), Luperini G., Di Serio G., Di Carmine S. (dal 32' st Ekong E.). A disposizione: Abibi A. (Portiere), Bartolomei P., Curado M., Gori S. (Portiere), Kouan C., Paz Y., Vulic M. Allenatore: Castori F..



MODENA: Diaw D., Ionita A., Gagno R. (Portiere), Oukhadda S., Silvestri T., Pergreffi A., Renzetti F., Magnino L., Gerli F., Armellino M., Tremolada L. (dal 17' st Ionita A.), Strizzolo L. (dal 17' st Diaw D.), Falcinelli D.. A disposizione: Cittadini G., Coppolaro M., De Maio S., Duca E., Ferrarini G., Giovannini R., Mosti N., Panada S., Seculin A. (Portiere) Allenatore: Tesser A..



Reti: al 1' st Gerli F. (Modena) .



Ammonizioni: al 34' st Struna Al. (Perugia) al 30' pt Silvestri T. (Modena), al 25' st Ionita A. (Modena), al 30' st Armellino M. (Modena).

Cancellieri D., Sgarbi F., Santoro S., Matos, Ekong E., Furlan J. (Portiere), Rosi A. (dal 1' st Sgarbi F.), Angella G., Struna Al., Casasola T., Iannoni E. (dal 13' st Santoro S.), Capezzi L. (dal 22' st Matos), Lisi F. (dal 1' st Cancellieri D.), Luperini G., Di Serio G., Di Carmine S. (dal 32' st Ekong E.).Abibi A. (Portiere), Bartolomei P., Curado M., Gori S. (Portiere), Kouan C., Paz Y., Vulic M.Castori F..Diaw D., Ionita A., Gagno R. (Portiere), Oukhadda S., Silvestri T., Pergreffi A., Renzetti F., Magnino L., Gerli F., Armellino M., Tremolada L. (dal 17' st Ionita A.), Strizzolo L. (dal 17' st Diaw D.), Falcinelli D..Cittadini G., Coppolaro M., De Maio S., Duca E., Ferrarini G., Giovannini R., Mosti N., Panada S., Seculin A. (Portiere)Tesser A..al 1' st Gerli F. (Modena) .al 34' st Struna Al. (Perugia) al 30' pt Silvestri T. (Modena), al 25' st Ionita A. (Modena), al 30' st Armellino M. (Modena).

Formazioni ufficiali di Perugia – Modena

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Rosi, Angella, Struna; Casasola, Iannoni, Capezzi, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. Allenatore: Castori

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. Allenatore: Tesser.

I convocati del Perugia

Portieri: 1 Gori, 12 Furlan, 81 Abibi

Difensori: 2 Rosi, 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 21 Curado, 23 Lisi, 90 Struna, 97 Sgarbi

Centrocampisti: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi

Attaccanti: 10 Matos, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 20 Di Serio

I convocati del Modena

Portieri: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso.

Difensori: 5 Cittadini, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 2 Ferrarini, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri.

Centrocampisti: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 27 Ionita, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 10 Tremolada.

Attaccanti: 99 Diaw, 11 Falcinelli, 32 Strizzolo.

La presentazione del match

QUI PERUGIA – Castori dovrà fare a meno degli infortunati Dell’Orco e Olivieri e dello squalificato Bartolomei. Il tecnico umbro dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Gori in porta e con Sgarbi, Curado e Struna pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Santoro e Capezzi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Casasola e Lisi. Davanti Di Carmine e Matos, supportati da Luperini.

QUI MODENA – Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Gagno in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Silvestri e Pergreffi e sulle fasce da Oukhadda e Ponsi. A centrocampo Renzetti, Gerli e Armellino. Davanti Falcinelli e Strizzolo, supportati da Tremolada.

Le probabili formazioni di Perugia – Modena

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. Allenatore: Castori

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ouhkadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Gerli, Armellino; Ionita, Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. Allenatore: Tesser.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta da: