Reggina – Venezia: diretta live e risultato in tempo reale

Le dichiarazioni della vigilia

Filippo Inzaghi (All. Reggina): “Avremo delle assenze importanti, ma ci sono forze fresche, sapevamo potesse esserci questo rischio, abbiamo una rosa che può sopperire, ma la squadra sta bene. Loro sono una squadra costruita per la A. Abbiamo quattro punti in più dalla nona, dobbiamo tenerci stretta questa posizione, abbiamo una grande chance davanti al nostro pubblico, spero che la squadra possa fare una grande partita”.

Paolo Vanoli (All. Venezia): “Mi dispiace non essere in panchina, però dall’altra parte voglio vedere quanto sia matura la mia squadra senza avermi da vicino. I ragazzi stanno lavorando forte e quindi sono consapevoli di cosa devono fare in campo. La Reggina è una squadra forte, ha reagito molto bene contro il Perugia, mi aspetto sicuramente un avversario difficile; sono guidati anche da un ottimo allenatore come Inzaghi. Hristov è in dubbio, spero di recuperarlo all’ultimo. Inzaghi? A Venezia ha fatto la storia, ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni e lui è uno di quelli, aveva una fame da goal fuori dal normale. Johnsen? Credo molto in lui, come gli dico sempre deve masticare più di calcio, anche se non fa goal può essere determinante comunque, come si è ben visto nella scorsa partita; deve credere di più in se stesso”.