Perugia-Pescara 3-1, il tabellino: doppietta di Iemmello

Il tabellino di Perugia-Pescara 3-1 il risultato finale: doppietta di Iemmello e gol di Capone per il successo della squadra di Oddo, al Pescara non basta Machin.

PERUGIA – Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B il Perugia batte il Pescara 3-1. Succede quasi tutto nella prima frazione con gli umbri che scappano con Iemmello e Capone mentre Machin accorcia dal dischetto per il Delfino. Nella seconda frazione chiude i conti Iemmello dagli undici metri. Con questo successo la squadra di Massimo Oddo sale in seconda posizione con 22 punti mentre il Pescara scivola in ottava posizione con 20 punti.

Perugia-Pescara 3-1: il tabellino del match

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita, Nicolussi (70′ Falzerano), Carraro, Dragomir (72′ Konate), Capone (64′ Mazzocchi), Buonaiuto, Iemmello. Allenatore: Oddo

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo (71′ Crecco), Memushaj, Kastanos, Busellato (80′ Brunori), Machin, Galano, Borrelli (53′ Maniero). Allenatore: Zauri

RETI: 20′ Iemmello (PER), 34′ Capone (PER), 45’+2′ Rig. Machin (PES), 69′ Rig. Iemmello (PER)

AMMONIZIONI: Busellato, Bettella (PES), Iemmello (PER)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Curi