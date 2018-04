Perugia – Salernitana: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Perugia – Salernitana: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 18

PERUGIA – Domani 1 maggio alle ore 18 si giocherà Perugia – Salernitana, incontro valido per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono gli umbri che nell’ultima giornata non sono andati oltre il 2-2 sul campo dell’Ascoli. Rimpianti per la squadra di Breda che nelle ultime due giornate ha raccolto solo un punto e in classifica occupa il sesto posto con 58 punti, -5 dal secondo posto. Dall’altra parte ci sono i campani che, ormai, hanno quasi raggiunto la salvezza matematica grazie al successo pirotecnico contro il Brescia. In classifica, infatti, la squadra allenata da Colantuono occupa la dodicesima posizione con 47 punti. A dirigere l’incontro del Renato Curi sarà il signor Piscopo della sezione di Imperia.

La cronaca minuto per minuto



QUI PERUGIA – Breda dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Leali tra i pali, terzetto difensivo composto da Volta, Belmonte e Magnani. A centrocampo Colombatto e Bianco in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Mustacchio e Pajac. In attacco Diamanti a supporto della coppia d’attacco composta da Cerri e Di Carmine.

QUI SALERNITANA – Colantuono, che sabato si è assicurato la salvezza, manderà in campo i suoi con uno spigliato 4-3-3 con Radunovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Casasola e Vitale sulle fasce mentre al centro Tuia e Monaco. A centrocampo Minala e Kiyine mezze ali con Ricci in cabina di regia mentre in attacco tridente composto da Di Roberto, Bocalon e Sprocati.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Volta, Belmonte, Magnani; Mustacchio, Colombatto, Bianco, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. Allenatore: Breda

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Vitale; Minala, Ricci, Kyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati. Allenatore: Colantuono

Stadio: Renato Curi di Perugia