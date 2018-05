Pescara – Ascoli: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Ascoli: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quarantunesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Sabato 12 maggio si giocherà Pescara – Ascoli, incontro valido per la quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Sfida molto delicata visto che c’è in ballo la salvezza con gli adriatici che sono ad un passo dalla salvezza mentre i Marchigiani sono obbligati a fare risultato. Da una parte dunque c’è la compagine abruzzese che sta vivendo un buon periodo di forma e nell’ultimo turno ha pareggiato in casa del Novara. In classifica il Delfino occupa la quattordicesim>a posizione con 47 punti insieme al Brescia ed è ad un solo punto dalla salvezza matematica. Dall’altra parte invece c’è la compagine Marchigiana che, al pari degli abruzzesi, si trovano un buon periodo. Nell’ultima giornata è arrivato il pareggio casalingo contro l’Avellino e in classifica la squadra di Cosmi occupa la diciottesima posizione insieme agli irpini con 42 punti. A dirigere l’incontro dell’Adriatico sarà il signor Aureliano della sezione di Bologna.

Cronaca minuto per minuto SEGUI IL LIVE SABATO 12 MAGGIO DALLE ORE 15

QUI PESCARA

Pillon dovrebbe cambiare poco rispetto alla sfida contro il Novara Quindi 4-3-3 con Fiorillo in porta, sulle fasce Crescenzi e Fiamozzi mentre al centro Coda e Fornasier. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Valzania mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Capone, Pettinari e Mancuso.

QUI ASCOLI

Cosmi Dovrebbe mandare in campo la sua squadra con il classico 3-5-2 con Agazzi in porta pacchetto arretrato composto da Gigliotti, Cherubin e Mengoni. A centrocampo Bianchi in cabina di regia con Addae e Kanoute mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Mogos e Pinto. In attacco spazio al tandem composto da

Monachello e Ganz.

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Fornasier, Fiamozzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Gigliotti, Mengoni, Cherubin, Mogos, Addae, Bianchi, Kanoute, Pinto, Ganz, Monachello. Allenatore: Cosmi

STADIO: Adriatico