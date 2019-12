Serie B, Pescara – Chievo: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Pescara e Chievo, gara valida per la 19ma giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 del 29 dicembre

PESCARA – Domenica 29 Dicembre alle 12.30 si apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie B e ultima del 2019 con il lunch match tra Pescara e ChievoVerona. Allo stadio Adriatico seguiremo l’incontro in tempo reale con la nostra Web cronaca a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali intorno alle 11:30. Novità positiva per i biancazzurri il recupero di Fiorillo che ha svolto l’intera seduta di allenamento ed è tra i convocati dell’incontro che sarà diretto arbitro Baroni. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre nelle ultime 4 partite successo in tre occasioni per il Chievo Verona con il più recente nel 2018 quando si impose 1-0 in casa. All’Adriatico l’ultimo precedente del 2016 dove gli ospiti si imposero per 2-0 con reti di Meggiorini e Inglese mentre nel 2014 furono i biancazzurri a vincere 1-0 in casa con gol di Maniero. Per quanto riguarda i giocatori che hanno realizzato il maggior numero di gol troviamo da una parte Galano che lo scorso turno arrivato in doppia cifra dall’altra parte abbiamo Meggiorini con appena 4 centri. In classifica le due squadre sono appaiate a 25 punti a ridosso dei quartieri alti. Come media gol nettamente più alta per i biancazzurri pari a 1.89 mentre leggermente inferiore la media gol subita in trasferta da Chievo parti 1.22 (contro 1.33).

Le formazioni ufficiali di Pescara – Chievo

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Ciofani, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Kastanos; Machin, Galano; Maniero. A disposizione: Kastrati, Del Grosso, Bruno, Brunori, Bettella, Vitturini, Di Grazia, Crecco, Zappa, Borrelli, Melegoni, Bocic. Allenatore: Zauri

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisasen, Cesar, Frey; Segre, Di Noia, Garritano; Vignato; Pucciarelli, Djordjevic. A disposizione: Caprile, Pavoni, Cotali, Esposito, Leverbe, Giaccherini, Rodriguez, Bertagnoli, Brivio, Rovaglia, Rigione, Zuelli. Allenatore: Marcolini