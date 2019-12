Protagonisti del giorno i campionati di Serie B e la Premier League. Spazio anche ai campionati minori in Portogallo, Scozia, Turchia, Marocco, India, Egitto

Domenica 29 Dicembre ultimo turno dell’anno per campionato di Serie B italiano. Oggi in programma tutte le sfide della diciannovesima giornata a partire dalle ore 12:30 con la partita Pescara – ChievoVerona che seguiremo anche con il supporto della nostra cronaca in diretta. Ampio spazio al calcio inglese in particolare con la Premier League e diversi interessanti incontri a partire dal suggestivo Arsenal – Chelsea. Ma si gioca anche in altri campionati come l’Egitto, Giamaica, India, Marocco, Nigeria, Portogallo, Scozia e in Turchia. Prima di vedere il quadro completo dei risulati del giorno e consultare le gare in diretta oltre che i consigli per le scommesse e le partite in tv, sguardo agli incontri già disputati.

Partiamo dal Giappone dove si è giocata la gara Beleza Urawa finita con il punteggio di 1-0 e valida per l’Empress’s Cup Women. Si è giocato anche ii Benin con l’USS Krake che ha superato 1-0 l’ASVO. In Australia per l’A-League successo per 2-1 del Sydney sul Melbourne City. Ospiti in vantaggio al 22esimo con Metcalfe vengono raggiunti dopo appena 7 minuti da La Fondre. Lo stesso giocatore si è reso protagonista di un rigore sbagliato al termine sempre del primo tempo. Ma a 6 minuti dalla fine ci pensa Barbarouses K. su assist di Caceres a regalare tre punti importantissimi per la classifica in quanto consentono al Sydney di staccare a più 9 proprio dal diretto concorrente. Sempre in Australia successo per 3 a 1 del Melbourne Victory Under 23 sul Brisbane Roar Under 23 e nella W-League successi casalinghi per Sydney sul Adelaide 2-0 e per il Brisbane Roar 2-1 su Newcastle.

Australia > A-League 2019/2020



08:30 Sydney FC - Melbourne City FC 2-1



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Aswan - Tala'ea El-Gaish SC



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00



Molynes United - Dunbeholden FC

Vere United - Tivoli Gardens



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



22:00 CSD Municipal - Antigua GFC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Mumbai City FC - Hyderabad FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 Arsenal FC - Chelsea FC



17:30 Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers



19:00 Manchester City - Sheffield United



Inghilterra > Championship 2019/2020



16:00



Birmingham City - Leeds United

Bristol City - Luton Town

Fulham FC - Stoke City

Huddersfield Town - Blackburn Rovers

Millwall FC - Brentford FC

Nottingham Forest - Wigan Athletic

Preston North End - Reading FC

Queens Park Rangers - Hull City

Sheffield Wednesday - Cardiff City

Swansea City - Barnsley FC

West Bromwich Albion - Middlesbrough FC



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Bradford City - Mansfield Town

Cambridge United - Morecambe FC

Colchester United - Exeter City

Crewe Alexandra - Scunthorpe United

Forest Green Rovers - Macclesfield Town

Grimsby Town - Crawley Town

Newport County - Leyton Orient

Northampton Town - Cheltenham Town

Oldham Athletic - Salford City

Plymouth Argyle - Stevenage FC

Port Vale FC - Swindon Town

Walsall FC - Carlisle United



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Maccabi Netanya - Bnei Yehuda Tel Aviv



19:15 Sektzia Nes Tziona - Hapoel Tel Aviv



Italia > Serie B 2019/2020



12:30 Pescara - Chievo Verona 0-0 *



15:00



Cittadella - Virtus Entella

Crotone - Trapani

SS Juve Stabia - Cosenza Calcio

Perugia - Unione Venezia

Pisa - Frosinone

Pordenone - Cremonese

Spezia - Salernitana



18:00 Benevento - Ascoli



21:00 Empoli - Livorno



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



15:00 Muravera - Budoni



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Olympique de Khouribga - FAR de Rabat



17:00 Youssoufia Berrechid - Rapide Oued Zem



Nigeria > Professional League 2019/2020







Enugu Rangers - Kano Pillars rinv.

Enyimba Aba - Wikki Tourists rinv.



16:00



Ifeanyi Uba - Heartland FC

Warri Wolves - Kwara United

Abia Warriors FC - Plateau United

Katsina United - Jigawa Golden Stars

Akwa United - Lobi Stars

Sunshine Stars - Dakkada FC

Adamawa United FC - Rivers United FC



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 Sporting Covilhã - SL Benfica B 1-0 *



16:00



CD Feirense - Casa Pia

CD Mafra - Académico de Viseu



18:15 GD Chaves - UD Vilafranquense



Scozia > Premiership 2019/2020



13:30 Celtic FC - Rangers FC



15:00 Heart of Midlothian - Aberdeen FC



16:00



Livingston FC - Hibernian FC

Motherwell FC - Hamilton Academical

St. Johnstone FC - Ross County FC

St. Mirren FC - Kilmarnock FC



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00



AS Slimane - ES Métlaoui

Club Sportif Sfaxien - CS Chebba



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Sivasspor - Göztepe 0-0 *



14:30



Alanyaspor - Atiker Konyaspor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor



17:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00



Boluspor - Eskişehirspor 0-0 *

Keçiörengücü - Akhisar Belediyespor 0-0 *



14:30 Istanbulspor - Adana Demirspor



17:00 Altay Izmir - Giresunspor