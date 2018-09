Pescara – Crotone 2-1 live: cronaca e risultato in tempo reale

PESCARA – Questa sera alle ore 21, si giocherà Pescara – Crotone, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie B.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

2' TEMPO

24' contropiede di Marras che dal fondo serve un rasoterra sul primo palo su Mancuso, anticipato dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi nulla di fatto

24' in campo Nalini per Rohden

23' pallonetto tentato da Firenze, palla che supera di un paio di metri la traversa

20' tentativo dalla distanza per Rohden ma non inquadra lo specchio della porta

19' angolo per gli ospiti, deviazione di Del Grosso in anticipo su Faraoni e sugli sviluppi tentativo di testa in mischia di un giocatore ospite e palla di poco a lato!

17' giallo per Firenze autore di un fallo su Memushaj

16' prolungato possesso palla degli ospiti ma la difesa biancazzurra ben schierata non corre rischi

13' palla dentro per Budimir che non arriva alla conclusione e palla che sfila sul fondo

11' Marras! Biancazzurri a un soffio dal 3-1! Palla in area di Machin con il contagiro per il compagno che apre troppo il destro con palla che termina a lato non di molto!

9' MANCUSOOOO!!! TORNA IN VANTAGGIO IL PESCARA! bell'azione sulla trequarti di Brugman che serve in profondità il compagno bravo in area a concludere di potenza sotto l'incrocio dei pali alla destra di Festa che nell'occasione non è sembrato impeccabile nell'intervento. Conclusione sul primo palo per il giocatore biancazzurro che realizza così una doppietta

7' palla persa sulla trequarti da Gravillon ma Stoian viene chiuso prima dell'ingresso in area. Pochi istanti dopo giallo a Benali per un intervento duro a centrocampo su Brugman

6' reazione immediata dei biancazzurri che su corner dalla sinistra impegnano con un colpo di testa ravvicinato Festa che respinge

4' BENALI!!! PAREGGIO DEL CROTONE!!! su rinvio di Festa palla all'ex biancazzurro vede Fiorillo fuori dai pali e lo sorprende con un pallonetto quasi da centrocampo

3' retropassaggio di Cuomo che mette in difficoltà Festa, bravo a intervenire di piedi al limite dell'area

1' subito un corner per una deviazione di Faraoni su cross dalla destra. Sugli sviluppi palla che attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuna maglia pronta a calciare

squadre nuovamente in campo, è il Pescara questa volta a giocare il primo pallone

1' TEMPO

Ci risentiamo fra qualche istante per seguire la ripresa

45' si chiude il primo tempo senza recupero, il Pescara chiude in vantaggio 1-0 sul Crotone

44' azione di rimessa con Antonucci che fa un bel numero in area liberandosi dell'avversario con un pallonetto ma esita al momento del tiro e perde l'occasione

42' giallo a Brugman per un intervento a centrocampo su Benali

41' contropiede del Delfino: lungo lancio di Memushaj per Marras che dal fondo si fa deviare in angolo la sfera

37' palla filtrante di Machin per Brugman bravo a entrare in area ma l'uruguayano perde il tempo per calciare grazie all'efficace ostruzione della difesa

34' tacco di Antonucci per Mancuso che tentava lo scatto sulla sinistra ma il giocatore viene fermato in fuorigioco

30' Machin sulla trequarti parte in contropiede, apertura a destra su Marras che in area invece di calciare sul primo palo prova a servire al centro Mancuso che si vede ribattere la conclusione dai centrali difensivi

26' punizione dalla destra di Stoian direttamente tra le braccia di Fiorillo

24' cross dal fondo di Antonucci preda di Festa che può rinviare

23' angolo dalla sinistra per i biancazzurri ma lo scambio tra Brugman e Antonucci non riesce

21' punizione di Firenze, allontana di testa a centroarea Campagnaro

19' MANCUSOOO!!! VANTAGGIO DEL PESCARA!! diagonale dal limite dell'area con il destro di rara bellezza e palla a mezz'altezza che si infila alla destra di Festa. L'azione nasce da un rinvio errato di Festa sui piedi di Memushaj che da la palla al compagno

18' ottima chiusura di Golemic su Mancuso quindi palla che arriva sui piedi di Antonucci, conclusione alta

16' replica del Pescara con una discesa di Del Grosso ma troppo lungo il suo traversone dal fondo e palla che torna in possesso degli avversari

14' prova a guadagnare metri la squadra di Stroppa che ha avuto un paio di buone chance in questo avvio di match

12' conclusione molto insidiosa dal vertice destro dell'area per Firenze, palla che termina di poco a lato!

12' primo corner della partita per il Crotone

11' cross morbido di Firenze dal fondo per il colpo di testa di Stoian in area, palla di poco alta sopra la traversa!

9' fermato sul filo del fuorigioco in area Mancuso che nell'occasione, a tu per tu con Cordaz, si è visto neutralizzare a terra il tentativo

8' possesso palla della squadra ospite che trova qualche problema nel disimpegno sul pressing biancazzurro

6' palla filtrante di Firenze per l'inserimento in area di Rohden ben controllato dal marcatore e palla che sfila sul fondo

5' fermato in offside Mancuso che stava per riceve un lancio dalle retrovie

3' punizione conquistata sulla trequarti da Mancuso: batte Memushaj, sponda di testa di Gravillon e a centroarea con Marras che non riesce a concludere sotto porta!

2' tiro dalla distanza di Benali, poco più che un passaggio per Fiorillo che blocca senza problemi

partiti! calcio d'avvio battuto dalla squadra ospite

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e Abruzzonews e benvenuti alla diretta di Pescara - Crotone. Le squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo e fra qualche istante saranno pronte a darsi battaglia.

Tabellino live

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso, Memushaj, Brugman, Machin, Antonucci, Mancuso, Marras. A disposizione: Kastrati, Fornasier, Perrotta, Ciofani, Elizalde, Melegoni, Crecco, Kanoutè, Palazzi, Del Sole, Capone, Monachello, Cocco. Allenatore: Pillon.

CROTONE (3-5-2): Festa; Cuomo, Golemic, Marchizza, Faraoni, Rohden (dal 24' st Nalini), Benali, Molina, Firenze, Stoain, Budimir. A disposizione: Cordaz, Latella, Curado, Vaisanen, Valietti, Crociata, Zanellato, Aristoteles, Simy, Spinelli. Allenatore: Stroppa

Reti: al 19' pt Mancuso, 4' st Benali, al 9' st Mancuso

Ammonizioni: Brugman, Benali, Firenze

Recupero: nessuno nel primo tempo