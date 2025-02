Pescara-Entella 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Entella di Domenica 2 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PESCARA – Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 19.30, allo stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, andrà in scena il big match Pescara-Virtus Entella, valido per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025.

Indice:

Continua il periodo poco brillante degli abruzzesi, che anche sul campo del Perugia non sono andati oltre lo 0-0. Ora sono quinti con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, ventinove reti realizzate e diciannove incassate. Nelle ultime cinque sfide gli uomini di Baldini hanno collezionato soltanto tre punti e non vincono dallo scorso 40 novembre. Prosegue invece a spasso spedito la marcia dell’Entella, che arriva da cinque successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 2-0 contro la Pianese. I liguri sono in testa alla classifica a quota 53 con un percorso di quindici partite vinte, otto pareggiate e una persa, trentasette reti realizzate e quattordici incassate.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PESCARA-VIRTUS ENTELLA]

PESCARA: Plizzari A. (Portiere), Pierozzi E., Brosco R., Pellacani F., Moruzzi B., Valzania L., Squizzato N. (dal 1' st Kraja E.), Dagasso M., Merola D. (dal 20' st Bentivegna A.), Tonin R., Cangiano G. (dal 1' st Ferraris A.). A disposizione: Arena A., Bentivegna A., Crialese C., De Marco A., Ferraris A., Giannini D., Kraja E., Lancini E., Letizia G., Meazzi L., Profeta N. (Portiere), Saccomanni G., Saio I. (Portiere), Staver C.



ENTELLA: Del Frate F. (Portiere), Parodi L., Tiritiello A., Marconi I., Bariti D., Karic N. (dal 20' st Corbari A.), Di Noia G., Franzoni A., Di Mario S. (dal 13' st Boccadamo A.), Castelli D. (dal 13' st Fall M.), Guiu B. (dal 20' st Casarotto M.). A disposizione: Boccadamo A., Casarotto M., Corbari A., Fall M., Garattoni A., Lipani J., Motoc A., Ndrecka A., Paroni A. (Portiere), Portanova D., Santini C., Siaulys O. (Portiere)



Reti: al 40' pt Dagasso M. (Pescara) al 6' pt Franzoni A. (Entella) .



Ammonizioni: al 8' pt Pellacani F. (Pescara), al 42' pt Merola D. (Pescara) al 14' pt Di Mario S. (Entella), al 33' pt Marconi I. (Entella).

Plizzari A. (Portiere), Pierozzi E., Brosco R., Pellacani F., Moruzzi B., Valzania L., Squizzato N. (dal 1' st Kraja E.), Dagasso M., Merola D. (dal 20' st Bentivegna A.), Tonin R., Cangiano G. (dal 1' st Ferraris A.).Arena A., Bentivegna A., Crialese C., De Marco A., Ferraris A., Giannini D., Kraja E., Lancini E., Letizia G., Meazzi L., Profeta N. (Portiere), Saccomanni G., Saio I. (Portiere), Staver C.Del Frate F. (Portiere), Parodi L., Tiritiello A., Marconi I., Bariti D., Karic N. (dal 20' st Corbari A.), Di Noia G., Franzoni A., Di Mario S. (dal 13' st Boccadamo A.), Castelli D. (dal 13' st Fall M.), Guiu B. (dal 20' st Casarotto M.).Boccadamo A., Casarotto M., Corbari A., Fall M., Garattoni A., Lipani J., Motoc A., Ndrecka A., Paroni A. (Portiere), Portanova D., Santini C., Siaulys O. (Portiere)al 40' pt Dagasso M. (Pescara) al 6' pt Franzoni A. (Entella) .al 8' pt Pellacani F. (Pescara), al 42' pt Merola D. (Pescara) al 14' pt Di Mario S. (Entella), al 33' pt Marconi I. (Entella).

Le formazioni ufficiali di Pescara-Entella

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Pellacani, Valzania, Squizzato, Dagasso, Merola, Tonin, Cangiano. Allenatore: M. Baldini (S. Baldini squalificato)

ENTELLA: (3-5-2) Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Karic, Di Noia, Franzoni, Di Mario, Guiu, Castelli. Allenatore: Gallo

I convocati del Pescara

1 Saio Ivan Mario, 22 Plizzari Alessandro, 12 Profeta Nicolo’, 13 Brosco Riccardo, 16 Crialese Carlo 3 Giannini Davide, 79 Lancini Edoardo, 27 Moruzzi Brando, 23 Pellacani Filippo, 77 Pierozzi Edoardo, 25 Staver Cornelius, 8 Dagasso Matteo, 28 De Marco Antonino, 5 Kraja Erdis 7 Meazzi Lorenzo, 30 Saccomanni Giuseppe Rocco, 6 Squizzato Niccolo’, 14 Valzania Luca, 20 Bentivegna Accursio, 11 Cangiano Gianmarco, 21 Ferraris Andrea, 15 Tonin Riccardo, 10 Merola Davide, 40 Arena Antonio.

Gallo alla vigilia

“È stata una settimana positiva in cui abbiamo lavorato bene e spinto tanto, pensiamo di esserci preparati nel modo migliore per affrontare una partita di cartello che ci siamo meritati grazie al cammino che abbiamo fatto in questa stagione. L’attendiamo con voglia e determinazione. Mi aspetto una gara intensa, disputata da giocatori di qualità che avranno voglia di mettersi in mostra, allo stesso tempo è una sfida di cartello tra le prime in classifica, ci sarà da gestire l’aspetto della tensione cercando di portarlo dalla propria parte”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Marco Colaianni di Bari. Quarto uomo ufficiale Alberto Poli di Verona.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Indisponibili Letizia e Lonardi; da valutare le condizioni Vergani ancora febbricitante. Tornano a disposizione Plizzari, Pierozzi, Merola e Tonin. Baldini junior (perché Baldini é squalificato) dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Plizzari tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Brosco e Pellacani e sulle fasce da Pierozzi e Crialese. A centrocampo Valzania, Squizzato e Dagasso. Tridente offensivo composto da Merola, Tonin e Cangiano.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Gallo dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Del Frate tra i pali e con Parodi, Tiritiello e Marconi pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Di Noia con Corbari e Franzonimentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Bariti e Di Mario. Davanti Casarotto e Castelli.

Probabili formazioni di Pescara-Virtus Entella

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Valzania, Squizzato, Dagasso, Merola, Tonin, Cangiano. Allenatore: M. Baldini (S. Baldini squalificato)

ENTELLA: (3-5-2) Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Corbari, Di Noia, Franzoni, Di Mario, Casarotto, Castelli. Allenatore: Gallo

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: