La partita Pescara – FeralpiSalò dell’8 maggio 2022 in diretta: dopo l’iniziale vantaggio di Memushaj gli ospiti sferrano tre colpi micidiali ma nel finale l’attaccante biancazzurro prima segna poi fa l’assist vincente

PESCARA – Domenica 8 maggio alle ore 19, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – FeralpiSalò, match di andata del primo turno dei Playoff Nazionali: calcio di inizio alle ore 18. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento. Gli abruzzesi, al primo turno dei playoff non sono andati oltre l’1-1 contro la Carrarese e al secondo é finita 2-2 con il Gubbio, ma si sono sempre qualificati in quanto avevano chiuso la stagione regolare con un miglior piazzamento: quinti nel Girone B a quota 65 punti con un cammino di diciassette partite vinte, quattordici pareggiate e sette perse, con cinquantasei reti segnate e quarantuno incassate. La Feralpisalò inizia ora i playoff essendosi piazzata al terzo posto nel Girone A, dietro a Sudtirol e Padova, con punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con cinquantasei gol fatti e ventinove subiti.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: PESCARA - FERALPISALO' 3-3 SECONDO TEMPO 49' non c'è più tempo! Pescara e FeralpiSalò chiudono sul 3-3. Gara ricca di gol con gli ospiti bravi a rispondere alla rete iniziale di Memushaj con tre reti che sembravano aver messo ko l'avversario. Ma i biancazzurri anche grazie all'ingresso di Cernigoi trovano due reti che consentono di poter ancora sperare nel match di ritorno di giovedì prossimo e che seguiremo live. Ai lombardi basterà il pari. Vi ringraziamo per averci scelto e ai prossimi live 49' traversone in area sul secondo palo ma l'arbitro ferma il gioca ravvisando un fallo in attacco del Pescara 49' punizione preziosa conquistata da Diambo, il Pescara dovrebbe chiudere in avanti 47' cross dal fondo di Delle Monache palla a Cernigoi che non riesce ad agganciare la palla a centroarea e la difesa allontana 46' guadagna metri il Delfino che può provare un ultimo possesso pallo. Diambo a bordo campo per le cure mediche ma rientra subito 45' si batte il corner, sul primo palo allontana la difesa di casa 45' 4 minuti di recupero 45' nervosismo in campo con due gialli sventolati 44' bolide dal limite dell'area di Siligardi, si distende sulla sua destra Sorrentino che salva il Pescara! 43' dentro Corradi per Libera 41' rinvio un pò rischioso di Sorrentino per Nzita che riesce a coprire palla e a subire il fallo di Miracoli 39' fuori Rauti per Delle Monache. Dentro Damonte per Guerra e Siligardi per Balestrero 36' carica di Balestrero su Sorrentino in uscita, punizione per la difesa biancazzurra 34' intervento quasi provvidenziale a centroarea di Illanes su Guerra. Delfino un pò scoperto nell'occasione 33' sinistro strozzato di Miracoli dal limite dell'area, blocca Sorrentino senza problemi 32' giallo per Nzita, intervenuto in gioco pericoloso 31' espulso dalla panchina un collaboratore di Vecchi. Grandi proteste in occasione del gol probabilmente reclamavano una carica a De Lucia che era rimasto a terra 28' RAUTIII!!! 3-3!!!! PAREGGIO DEL PESCARA!!! Su cross teso dalla destra verso il secondo palo, sponda aerea molto bella di Cernigoi bravo ad anticipare l'uscita di De Lucia verso l'altro palo dove Rauti di testa è preciso a colpire sotto la traversa alla sinistra del portiere! 26' dentro Chiarella per Clemenza, dentro anche Diambo per Memushaj. Dentro Miracoli per Spagnoli, c'è anche Guidetti per Di Molfetta 25' angolo per gli ospiti sulla destra d'attacco: batte Di Molfetta, ci mette i pugni Sorrentino ad allontanare 23' rete annullata a Guerra! Su cross teso dalla sinistra il giocatore ha concluso in anticipo sotto la traversa sul primo palo ma in offside 22' azione di contropiede degli ospiti con cross finale basso dalla destra per Balestrero che non ci arriva 18' CERNIGOIII!!!! ACCORCIA IL PESCARA!!! Palla in area per il neo entrato che riesce a concludere di prepotenza da due passi nonostante due giocatori in pressione e Pescara che torna in corsa! 16' Cernigoi per Ferrari e De Risio per Pontisso, prova due cambi Zauri 15' TERZO GOL DELLA FERALPISALO'!!! Su angolo di Di Molfetta dalla destra preciso colpo di testa di Legati alla destra di Sorrentino! 14' cross basso dal fondo di Guerra, tocco di Illanes in corner 13' questa volta l'angolo è conquistato da Rauti, torre sul secondo palo di Pompetti e gioco fermo perchè viene ravvisata una carica al portiere 12' angolo battuto da Di Molfetta, palla bassa sul primo palo allontanata da Pompetti in fallo laterale 10' tentativo di Pompetti ai 25 metri con il mancino palla che dopo un rimbalzo sibila al palo di destra con De Lucia proteso in tuffo! 7' risposta del Pescara con un cross di Memushaj allontanato con i pugni da De Lucia quindi Illenes al limite prova un controllo di troppo invece di calciare di prima e perde palla 5' DI MOLFETTA!!!! GOL PAZZESCO PER IL VANTAGIO DELLA FERALPISALO'. Conclusione a giro con il destro dal vertice sinistro dell'area appena dentro, palla che si infila sotto l'incrocio dei pali, Sorrentino non può arrivarci 4' cross insidioso dalla sinistra, a centroarea allontana Illanes 3' giallo pesante per Pompetti che diffidato salterà il match di ritorno 3' destro a giro di Pontisso ma il rasoterra viene murato dalla difesa 2' ci prova da fuori area Zappella con il mancino, mira alta si riparte con il secondo tempo, questa volta sono gli ospiti a battere il calcio d'avvio squadre ancora negli spogliatori, fra pochi minuti saremo pronti per seguire la ripresa del gioco PRIMO TEMPO 45' senza recupero si chiude il primo tempo 44' destro a giro di Pontisso dal vertice sinistro dell'area ma non inquadra lo specchio della porta 40' cross per il colpo di testa di Rauti non preciso, azione che sfuma 39' conclusione con il mancino di Pontisso dal limite palla a lato 34' palla in area per Ferrari che prova a stoppare con il petto ma non trova più lo spazio per calciare 33' duro interevento a centrocampo su Nzita, solo ammonizione verbale per il responsabile 31' cross basso dal fondo di Memushaj in area per Ferrari ma viene anticipato dall'ottimo Bacchetti 28' cross teso dalla destra per il colpo di testa di Spagnoli che prende il tempo su Illenes ma alza la mira! 27' qualche errore di troppo in impostazione per il Delfino che si è visto smorzare l'entusiasmo dalla rete del pari 23' tutto da rifare per gli abruzzesi che pagano a caro prezzo un fallo ingenuo commesso da Nzita 21' SPAGNOLIII!!! PAREGGIO DELLA FERALPI!!! Sulla punizione successiva bello stacco di testa del giocatore da due passi e palla sotto la traversa! 20' intervento falloso in ritardo al vertice destro dell'area di Nzita che deve stare molto attento con l'avversario quasi in area 19' angolo non sfruttato dal Pescara e per poco gli ospiti non lasciano partire un contropiede micidiale ma la difesa riesce a schierarsi 18' da Clemenza a Zappella, cross in area lungo per tutti 13' prova Guerra con il destro in corsa dal limite, brividi per Sorrentino e palla di poco a lato! 12' circolazione palla degli abruzzesi che hanno trovato alla prima occasione il gol 9' punizione per gli ospiti dalla destra d'attacco ma nulla di fatto, allontana la difesa 6' MEMUSHAJJ!!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!! Angolo dalla destra per il colpo di testa dell'albenese sul secondo palo che fulmina il portiere sulla sua sinistra! 5' primo angolo per il Pescara dalla destra 4' Carraro cross basso in area per Spagnoli anticipato dall'uscita di Sorrentino grazie alla preziosa copertura difensiva 3' buona copertura di Rauti su tentativo degli ospiti sulla destra d'attacco 1' Pontisso in profondità ma ottima chiusura in area di Bacchetti partiti! Calcio d'avvio battuto dal Pescara nella classica maglia biancazzurra, ospiti in maglia a sfondo scuro ricordiamo che giovedì è atteso il match di ritorno e che in caso di parità tra queste due sfide passerebbero i lombardi in campo arbitri, Pescara e FeralpiSalò. Entriamo nel vivo nel match! 4-3-1-2 nella FeralpiSalò con Di Molfetta a supporto di Guerra e Spagnoli in avanti Zauri inserisce Nzita dal primo minuto in difesa con Illanes per l'infortunato Drudi. A centrocampo altra novità con Memushaj dal primo minuto. TABELLINO PESCARA: 22 Sorrentino, 5 Illanes, 8 Memushaj, 9 Ferrari (dal 16' st 11 Cernigoi), 13 Zappella, 17 Rauti, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 16 Diambo, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 52 Chiarella, 68 Ierardi. Allenatore: Luciano Zauri FERALPISALÒ: 33 De Lucia, 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado, 27 Libera, 21 Carraro, 28 Balestrero, 7 Di Molfetta, 11 Spagnoli, 17 Guerra. A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 31 Salines, 5 Pisano, 15 Farabegoli, 29 Damonte, 10 Corradi, 30 Castorani, 8 Guidetti, 26 Siligardi, 9 Miracoli, 16 Khadim. Allenatore: Stefano Vecchi Reti: al 6' pt Memushaj, al 21' pt Spagnoli, al 5' st Di Molfetta, al 15' st Legati, al 18' st Cernigoi, al 28' st Rauti Ammonizioni: Pompetti, Nzita Recupero: nessuno nel primo tempo A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 31 Salines, 5 Pisano, 15 Farabegoli, 29 Damonte, 10 Corradi, 30 Castorani, 8 Guidetti, 26 Siligardi, 9 Miracoli, 16 Khadim. Allenatore: Stefano Vecchi Reti: al 6' pt Memushaj, al 21' pt Spagnoli, al 5' st Di Molfetta, al 15' st Legati, al 18' st Cernigoi, al 28' st Rauti Ammonizioni: Pompetti, Nzita Recupero: nessuno nel primo tempo

Formazioni ufficiali di Pescara – FeralpiSalò

PESCARA: 22 Sorrentino, 5 Illanes, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 13 Zappella, 17 Rauti, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 19 De Risio, 23 Cancellotti, 27 Veroli, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 52 Chiarella, 68 Ierardi. Allenatore: Luciano Zauri

FERALPISALÒ: 33 De Lucia, 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado, 27 Libera, 21 Carraro, 28 Balestrero, 7 Di Molfetta, 11 Spagnoli, 17 Guerra. A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 31 Salines, 5 Pisano, 15 Farabegoli, 29 Damonte, 10 Corradi, 30 Castorani, 8 Guidetti, 26 Siligardi, 9 Miracoli, 16 Khadim. Allenatore: Stefano Vecchi

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 33 Di Gennaro Raffaeke, 23 Cancellotti Tommaso, 168 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 19 De Risio Carlo, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 40 Delle Monache Marco, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola.

Le dichiarazioni di Zauri alla vigilia

“La Feralpisalò è una squadra molto forte che ha fatto bene nel suo girone. Squadra arrivata tonica, fisica, dinamica, in palla, non a caso é rrivata tera. Loro hanno avuto due partite in meno nelle gambe, ma questo non è un alibi. Rispettiamo il loro valore, ma anche noi siamo forti, conosciamo le nostre qualità e faremo la nostra partita per vincere. Poi sarà sempre il campo a dire la sua. Gli episodi faranno la differenza. Loro sono forti, bene organizzati; conosciamo benissimo le loro caratteristiche ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Ovvio che bisogna migliorare gli errori ma abbiamo anche molte qualità e dovremo dimostrare quelle”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luigi Carella della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell’Olio della sezione di Molfetta e Giacomo Pompei Poentini della sezione di Pesaro. Quarto uomo Federico Fontani della sezione di Siena.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Zauri, che dovrà fare a meno dell’infortunato Drudi e di D’Ursi, squalificato per due turni. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Illanes, Ingrosso e Nzita. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Memushaj; sulla trequarti Clemenza e Rauti, a supporto all’unica punta Ferrari.

QUI FERALPISALO’ – Vecchi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con De Lucia in porta e difesa composta al centro da Legati e Bacchetti e sulle fasce da Bergonzi e Corrado. A centrocampo Guidetti, Carraro e Balestrero. Sulla trequarti Siligardi e Miracoli, a supporto dell’unica punta Guerra.

Le probabili formazioni di Pescara – FeralpiSalò

PESCARA (4-3-2-1): 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 28 Ingrosso, Nzita; 20 Pontisso, 21 Pompetti, 8 Memushaj; 97 Clemenza, 17 Rauti; 9 Ferrari. Allenatore: Zauri.

FERALPISALO (4-3-1-2) 33 De Lucia; 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado; 8 Guidetti, 21 Carraro, 28 Balestrero; 26 Siligardi; 9 Miracoli, 17 Guerra. Allenatore: Vecchi.

