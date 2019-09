Pescara – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata del campionato Primavera 1, calcio d’inizio venerdì 13 Settembre 2019 alle ore 14

PESCARA – Torna il campionato Primavera 1, dopo due mesi di sosta, ed è pronta a regalarci nuovi talenti nascosti delle squadre giovanili più importanti del nostro panorama calcistico. Saranno sempre 16 le formazioni che si presentano ai nastri di partenza ed inizierà con l’anticipo di domani venerdì 13 settembre alle ore 14 tra Pescara – Inter. Il Pescara Primavera è una delle tre neopromosse al massimo campionato Primavera, dopo la sorprendente cavalcata di mister Zauri, oggi la squadra è stata affidata a Nicola Legrottaglie. Il Pescara Primavera da neopromossa sarà da scoprire, sperando che sia una delle sorprese di questo campionato. L’Inter Primavera, invece, è una realtà ben affermata. Viene dalla finale scudetto persa contro l’Atalanta ed anche quest’anno si contenderà con i bergamaschi la vittoria del titolo. A domani ore 14 in campo a Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo (Pescara).

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PESCARA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3. Sorrentino tra i pali, Martella e Quacquarelli sulle fasce con Ibrahima e Cipolletti centrali. A centrocampo Camilleri in regia con mezzali Diambo e Masella. In attacco Borrelli punta centrale supportato dagli esterni Pavone e Pina Gomes.

QUI INTER – I lombardi dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2. Tononi tra i pali, pacchetto difensivo composto da Moretti, Tinazzi e Kinkouè. In cabina di regia Schirò supportato da Sami e Vezzoni, esterni Colombini e Demirovic. La coppia d’attacco dovrebbe essere Esposito e Mulattieri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Inter, valevole per la prima giornata del campionato Primavera 1, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) sia in streaming sul sito di Sportitalia (Sportitalia.com).

Biglietti

I tagliandi di accesso per assistere alla partita saranno disponibili a partire dalle ore 13:00 presso l’ingresso superiore del centro sportivo biancazzurro, al costo di euro 5.

Le probabili formazioni di Pescara – Inter

Pescara (4-3-3): Sorrentino; Martella, Ibrahima, Cipolletti, Quacquarelli; Camilleri, Diambo, Masella; Borrelli, Pavone, Pina Gomes. Allenatore: Legrottaglie.

Inter (3-5-2): Tononi; Moretti, Tinazzi, Kinkouè; Colombini, Sami, Schirò, Vezzoni, Demirovic; Esposito, Mulattieri. Allenatore: Madonna.

STADIO: Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo (Pescara)