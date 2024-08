La partita Pescara – Pineto di Domenica 11 agosto 2024 in diretta: le reti di Fabrizi al 7′ di Marrancone nel recupero regalano la qualificazione agli ospiti

PESCARA – Domenica 11 agosto, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, andrà in scena il derby Pescara – Pineto, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Calcio di inizio fissato per le ore 21. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, con calci di rigore. Chi vince affronterà il 18 agosto la vincente della sfida tra Latina e Perugia. A dirigere la gara sarà Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Nirintsalama T. Andriambelo della sezione di Roma 1 e Luca Granata della sezione di Viterbo. Quarto ufficiale Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

Cronaca della partita

1° TEMPO

Prima occasione per gli ospiti su errore difensivo con Bruzzaniti che sfrutta il buco e tenta di superare Plizzari con un pallonetto dalla distanza ma lo stesso portiere riesce a bloccare. Ritmi piuttosto blandi dopo la prima mezz’ora di gioco. Al 33′ prima occasione per il Delfino ci prova Vergani ma non impensierisce l’attento Tonti. Si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza.

2° TEMPO

Solo un cambio con Pierozzi al posto di Staver. Al 4′ Vergani si vede annullare una rete per posizione di offside e tre minuti più tardi ospiti avanti con Fabrizi. Al 17′ ghiotta occasione per il Pescara con Vergani in ritardo a una deviazione da due passi, Fabrizi allontana la minaccia. Due i cambi al 19′ con Squizzato per Tunjov e Meazzi per Franchini. In precedenza nel Pineto c’era stato l’ingresso di Baggi. Al 29′ il Pineto inserisce Gambale e Foglia per Marafini e Fabrizi. Chance per Bentivenga al 38′ ma è impreciso nella conclusione e viene sostituito da Ferraris qualche istante più tardi. Nel recupero arriva il raddoppio di Marrancone e Pineto che passa il turno di Coppa Italia.

Tabellino

PESCARA: Plizzari, Dagasso, Vergani, Cangiano (dal 24′ st Sasanelli), Brosco, Tunjov (dal 19′ st Squizzato), Bentivegna (dal 39′ st Ferraris), Pellacani, Staver (dal 1′ st Pierozzi), Moruzzi, Franchini (dal 24′ st Meazzi). A disposizione: Saio, Zandri, Giannini, Squizzato, Meazzi, Iacovo, Sasanelli, Ferraris, Preta, De Marco, Palumbo, Saccomanni, Pierozzi. Allenatore: Baldini

PINETO: Tonti, Marafini (dal 29′ st Foglia), Villa, Borsoi, Hadziosmanovic (dal 12′ st Baggi), Amadio, Lombardi, Del Sole, Bruzzaniti (dal 45′ st Marrancone), Fabrizi (dal 29′ st Gambale), Chakir (dal 45′ st Pellegrino). A disposizione: Marone, Giuliodori, Baggi, Iaccarino, Nebuloso, Volpicelli, Marrancone, Gambale, Pomante, Pellegrino, Foglia. Allenatore: Cudini

Reti: al 7′ st Fabrizi L. (Pineto), al 48′ st Marrancone (Pineto) .

Ammonizioni: Fabrizi, Lombardi, Sasanelli, Moruzzi, Tunjov

Espulso: Pellegrino al 50′ st

Le formazioni ufficiali di Pescara – Pineto

PESCARA: Plizzari, Dagasso, Vergani, Cangiano, Brosco, Tunjov, Bentivegna, Pellacani, Staver, Moruzzi, Franchini. A disposizione: Saio, Zandri, Giannini, Squizzato, Meazzi, Iacovo, Sasanelli, Ferraris, Preta, De Marco, Palumbo, Saccomanni, Pierozzi. Allenatore: Baldini

PINETO: Tonti, Marafini, Villa, Borsoi, Hadziosmanovic, Amadio, Lombardi, Del Sole, Bruzzaniti, Fabrizi, Chakir. A disposizione: Marone, Giuliodori, Baggi, Iaccarino, Nebuloso, Volpicelli, Marrancone, Gambale, Pomante, Pellegrino. Allenatore: Cudini

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Assenti Merola, Tommasini, Piga, Zeppieri e Profeta; ormai in partenza Kolaj. Baldini dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Plizzari in porta e con una difesa a quattro formata da Staver, Brosco, Pellacani e Moruzzi. In medina Dagasso e Franchini. Unica punta Vergani, suportata da Tunjov e ai lati da Bentivenga e Cangiano.

COME ARRIVA IL PINETO – Dutu, Schirone, De Santis, gli ex Ingrosso e GerminarioCudini dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Tonti tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Villa e Marafini e sulle fasce da Baggi e Borsoi. In mediana Amadio e Lombardi. Tra le linee Pellegrino e sulle fasce Del Sole e Bruzzaniti. Unica punta Fabrizi.

Le probabili formazioni di Pescara – Pineto

PESCARA (4-2-3-1) Plizzari, Staver, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Dagasso, Franchini; Bentivegna, Tunjov, Cangiano, Vergani. Allenatore: Silvio Baldini

PINETO (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Villa, Marafini, Borsoi; Amadio, Lombardi, Del Sole, Pellegrino, Bruzzaniti, Fabrizi. Allenatore: Mirko Cudini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming. Potete, però, rimanere aggiornati su risultato e fasi salienti della partita consultando il nostro sito e le nostre pagine social.