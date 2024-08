Ascoli – Gubbio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ascoli – Gubbio di Domenica 11 agosto 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i 32esimi di Coppa Italia Serie C

ASCOLI – Domenica 11 agosto 2024 , andrà in scena Ascoli – Gubbio , match valido per la Coppa Italia Serie C – 1/32 finale . Calcio di inizio previsto per le ore 21:00 . 1-1 è il punteggio dell’ultima sfida tra queste due squadre che risale al 11 agosto 2018 . Appuntamento allo stadio Del Duca dove il match sarà diretto dell’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta . Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Filippo Pignatelli di Viareggio; quarto ufficiale Gabriele Totaro di Lecce .

La squadra bianconera gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.67 mentre il pareggio è dato a 3.35 e la sconfitta a 4.45 . Nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte; ha segnato 5 reti e ha subito 4 . Fermo per squalifica Forte mentre sono out Cosimi, Gagliolo e Quaranta. Il bilancio della squadra umbra é invece di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 6 reti fatte e 6 subite. Per la sfida dovrà fare a meno di Mercadante. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari e calci di rigore. La vincente affronterà quella tra Vis Pesaro e Arezzo.

I convocati dell’Ascoli

6 Adjapong Claud, 23 Alagna Manuel, 24 Bando Augusto, 5 Bertini Marco, 1 Bolletta Luca, 77 Caccavo Luig, 21 Campagna Simone, 66 Caucci Andrea, 80 Ciccanti Davide, 18 Corazza Simone, 27 Cozzoli Francesco, 15 D’uffizi Simone, 20 Lo Scalzo Luca, 25 Maiga S. Yehiya, 10 Marsura Davide, 13 Piermarini Mattia, 99 Raffaelli Matteo, 17 Re Alessio, 7 Silipo Andrea, 44 Tavcar Aljaz, 11 Tirelli Mattia, 8 Varone Ivan

Probabili formazioni

ASCOLI (4-3-3): Bolletta; Adjapong, Tavcar, Alagna, Cozzoli; Bertini, Bando, Campagna; D’Uffizi, Tirelli, Marsura. Allenatore: Carrera

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Signorini; Morelli, Rosaia, Proietti, David; Maisto, Di Massimo; D’Ursi. Allenatore: Taurino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Ascoli – Gubbio , valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C , non sarà visibile in diretta e in streaming. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 21:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.