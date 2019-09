Dalle 14 si scopriranno i protagonisti che scenderanno in campo all’Adriatico. Test importante per la capolista che è ancor a punteggio pieno

PESCARA – Grande attesa per la sfida di questo pomeriggio tra Pescara e Virtus Entella. I biancazzurri sono reduci da due successi consecutivi anche se la gara di Cosenza non ha certo esaltato per la qualità del gioco e della tenuta atletica. In più gli infortuni di Tumminello e Palmiero hanno reso amara un giornata positiva per il risultato. Continua la corsa a punteggio pieno l’Entella che non vuole fermarsi all’Adriatico ma Boscaglia sa di avere a che fare con una “brutta gatta da pelare. Andiamo li per fare la nostra partita e sfruttare il momento positivo. Davanti a una squadra con un gioco molto propositive, mix di esperienza e giovani giocatori”. Zauri consapevole delle assenze rilancerà quasi sicuramente Maniero con le conferme di Di Grazia e Galano. “Squadra molto solida e compatta, ha velocità in avanti con Mancosu. Ce la giocheremo senza paura ma la affronteremo con grande rispetto per una squadra che ha già battuto Frosinone e Benevento”. Il match sarà diretto dal signor Marini di Roma coadiuvato dagli assistenti Pagnotta e Di Gioia. Quarto uomo Garofalo. Seguiremo la sfida dall’ingresso in campo delle due squadre in campo dalla sala stampa dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Vitturini, Busellato, Machin, Memushaj, Di Grazia, Maniero, Galano. A disposizione: Farelli, Sorrentino, Campagnaro, Ciofani M., Del Grosso, Zappa, Drudi, Kastanos, Inglesson, Borrelli, Cisco, Brunori, Bocic. Allenatore: Zauri [a disposizione dalle ore 14]

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, Mancosu, Morra. Allenatore: Boscaglia [a disposizione dalle ore 14]