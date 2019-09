Dalle ore 14 scopriremo i giocatori titolari della partita. Tudor dovrà fare a meno di De Paul per squalifica, Corini con il dubbio per il sostituto di Dessena

UDINE – Alle ore 15 si disputa l’anticipo del sabato valido per la 4° giornata di Serie A tra Udinese e Brescia. Intorno alle 14 scopriremo le formazioni ufficiali. Di certo Tudor dovrà fare a meno di De Paul per squalifica: “C’è stata una provocazione da parte dell’avversario, aveva subito un fallo da rosso, tanti insulti. Tre giornate di squalifica possono esagerate, almeno una andrebbe tolta. Ci ho parlato, De Paul ha fatto uno sbaglio grande, ma è un ragazzo intelligente e sono sicuro che imparerà tornando ancora più motivato e voglioso di prima – ha sottolineato alla vigilia il tecnico dei bianconeri che ha aggiunto – Darò un’opportunità ad altri giocatori. In passato abbiamo fatto ottime partite anche senza Rodrigo, sono convinto che questo possa succedere anche domani”.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Recupera Troost-Ekong in difesa così come Mandragora è arruolabile per il centrocampo. In avanti Pussetto il più gettonato a far coppia con Lasagna. Dall’altra parte Corini deve ovviare a sua volta all’assenza per squalifica di Dessena e sono in lotta per una maglia Spalek e Zmrhal. In avanti dovrebbe essere confermato Ayè con Donnarumma. “squadra molto forte e molto fisica” l’ha definita Corini parlando di quella friulana. Il match sarà diretto da Paolo Valeri della sezione Roma 2 coadiuvato da Valerio Colarossi e Pasquale Capaldo. IV ufficiale Lorenzo Maggioni, al Var Antonio Giua e Luca Mondin.

Le formazioni ufficiali di Udinese – Brescia

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto; Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisa, Sierralta, De Maio, Nuytinck, Opoku, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk, Okaka. Allenatore: Tudor [ufficiali dalle ore 14]

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Aye, Donnarumma. A disposizione: Alfonsol, Mangraviti, Gastaldello, Curcio, Semprini, Zmrhal, Viviani, Tremolada, Morosini, Matri. Allenatore: Corini [ufficiali dalle ore 14]