Questa sera fari puntati su Milan – Inter, nel pomeriggio gioca la Juventus. In campo anche al Serie B e i principali campionati europei

Sabato 21 settembre sotto il segno del derby di Milano. Questa sera grande attesa per il match valido per la 4° giornata di campionato e che avrà il supporto della nostra webcronaca. Nel pomeriggio ricco antipasto con Udinese – Brescia, la sfida di B tra Pescara e la capolista Virtus Entella oltre all’incontro casalingo della Juventus contro l’Hellas Verona. Tutti da poter seguire con i nostri commenti in tempo reale. E non mancheranno le sfide degli altri campionati europei fino alla Primavera in Italia. Prima di passare a consultare il ricco cartellone dei risultati odierni andiamo a vedere chi ha già giocato nella notte. Partiamo dalla Superliga argentina con il 3-1 casalingo dell’Argentinos Jrs sul Central Cordoba mentre senza reti si conclude la partita tra Union Santa Fe e Rosario. Nella Liga Aguila in Colombia successo esterno per 1-0 de La Equidad sul Tolima mentre in Ecuador a suon di gol il pari (4-4) tra Tecnico e Guayaquil City. In Messico 1-0 del Toluca in casa dell’Atlas mentre il Monarcas con lo stesso punteggio liquida a domicilio il Guadalajara. In Paraguay secco 3-0 del Nacional Asuncion fuori casa sul San Lorenzo mentre in Perù 3-1 del Cesar Vallejo sul Dep. Municipal.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]