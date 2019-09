Serie B , 4 giornata in diretta: risultati in tempo reale

La diretta della quarta giornata del campionato di Serie B 2019/2020 che prenderà il via domani sera con l’anticipo tra Frosinone e Venezia

EMPOLI – Domani sera, con Frosinone-Venezia, prenderà il via la quarta giornata del campionato di Serie B. Al Benito Stirpe, dunque, andrà in scena una sfida tesa visto che entrambe le squadre hanno raccolto solo una vittoria nelle prime tre gare. Sabato tutti in campo, o quasi, con tanti incontri interessanti alle ore 15: in primo piano c’è Pescara-Entella con i padroni di casa che sono reduci da due vittorie consecutive mentre dall’altra parte ci sono i liguri che sono a punteggio pieno con tre successi in altrettante gare disputate. Impegni casalinghi per Benevento ed Empoli con la compagine sannita che giocherà contro il Cosenza mentre i toscani se la vedranno contro il Cittadella.

Particolarmente interessante si preannuncia Spezia-Perugia con i padroni di casa reduci da due k.o. di fila mentre gli umbri sono al secondo posto in classifica. Da brividi, nel senso sportivo del termine, anche Cremonese-Crotone con i padroni di casa che stanno deludendo le aspettative mentre i pitagorici sono imbattuti. A chiudere il programma delle 15 Juve Stabia-Ascoli e Livorno-Pordenone. Alle ore 18 Chievo-Pisa con i padroni di casa che sono reduci dalla prima vittoria in campionato mentre i toscani sono al secondo posto in classifica con due vittorie e un pareggio nei primi tre turni. Domenica alle ore 21 chiuderà la quarta giornata Trapani-Salernitana. Di seguito il programma della quarta giornata e la classifica.

I risultati della 4a giornata di Serie B in diretta

Il programma della quarta giornata

Venerdì 20 settembre ore 21

Frosinone – Venezia

Sabato 21 settembre ore 15

Benevento – Cosenza

Cremonese – Crotone

Empoli – Cittadella

Juve Stabia – Ascoli

Livorno – Pordenone

Pescara – Virtus Entella

Spezia – Perugia

Sabato 21 settembre ore 18

Chievo – Pisa

Domenica 22 settembre ore 21

Trapani – Salernitana

La classifica dopo tre giornate: Virtus Entella 9; Pisa, Benevento e Perugia 7; Ascoli, Pordenone, Pescara e Salernitana 6; Empoli e Crotone 5; Chievo 4; Spezia, Venezia, Cremonese, Frosinone e Cittadella 3; Cosenza e Juve Stabia 1; Livorno e Trapani 0.