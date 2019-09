Frosinone – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Venezia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

FROSINONE – Venerdì 20 settembre alle ore 21 andrà in scena Frosinone – Venezia, incontro valido per l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Entella. Inizio di stagione rivedibile per la compagine ciociara che ha raccolto una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate. Percorso identico per i lagunari che sono reduci dal k.o. interno contro il Chievo ed in classifica occupano il tredicesimo posto con 3 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 20 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FROSINONE – La squadra ciociara dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Bardi in porta, pacchetto difensivo composto da Salvi e Zampano sulle corsie esterne mentre nel mezzo Capuano e Krajnc. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Paganini e Haas mezze ali mentre davanti Dionisi alle spalle del tandem offensivo composto da Ciano e Trotta.

QUI VENEZIA – La compagine lagunare dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Lezzerini in porta, pacchetto arretrato formato da Fiordaliso e Felicioli sulle fasce laterali mentre nel mezzo Modolo e Cremonesi. A centrocampo Fiordilino in cabina di regia con Zuculini e Maleh mezze ali mentre davanti Di Mariano a supporto della coppia d’attacco formata da Montalto e Bocalon.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Frosinone – Venezia, valido per l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Frosinone – Venezia

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Capuano, Krajnc, Zampano, Paganini, Maiello, Haas, Dionisi, Trotta, Ciano. Allenatore: Nesta

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Zuculini, Fiordilino, Maleh, Di Mariano, Montalto, Bocalon. Allenatore: Dionisi

STADIO: Benito Stirpe