Serie B, Frosinone – Venezia: le formazioni ufficiali dalle 20,15

Frosinone – Venezia, le formazioni ufficiali

FROSINONE – Questa sera inizia la quarta giornata di serie B con l’anticipo tra Frosinone – Venezia alle ore 21. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa: solo tre punti in altrettante partite, la partita può rivelarsi cruciale per la squadra di Nesta, chiamati a conquistare i tre punti se davvero vorranno puntare all’obiettivo promozione. I veneti hanno gli stessi punti dei ciociari e sono un avversario da non sottovalutare e sembrano avere tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo salvezza.

Le formazioni ufficiali di Frosinone – Venezia

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Zampano, Brighenti, Capuano, Beghetto; Paganini, Maiello, Haas; Ciano; Trotta, Novakovich. Allenatore: Nesta. [ufficiali dalle 20,15]

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Vacca, Zuculini, Maleh; Di Mariano; Bocalon, Montalto. Allenatore: Dionisi. [ufficiali dalle 20,15]