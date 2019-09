Partita speciale per Simeone, ex di turno. Ancora out Nainggolan e Pellegrini disponibile dal primo minuto. Andreazzoli verso la conferma degli 11 della scorsa giornata

CAGLIARI – Tanti gli interessi su questa Cagliari – Genoa, anticipo della 4° giornata del Campionato di Serie A. Partiamo dai padroni di casa che dovrebbero vedere tra gli undici della formazione ufficiale Luca Pellegrini recuperato sulla fascia mentre Pisacane insidia Klavan per un posto al centro della difesa. A centrocampo sicura l’assenza dell’infortunato Nainggolan unico dubbio dovrebbe esere Castro che fungerebbe da collante per Joao Pedro e Simeone. Proprio il neo acquisto avrà i fari puntati visto che è anche un ex di turno. “Ho sorriso, ho sofferto, ho fatto gol, e sono diventato uomo. Giocare contro il Genoa sarà per sempre particolare, e così sarà anche domani. Ma per noi, noi del Cagliari, servirà vincere. Perché in casa non succede da troppo tempo, perché daremmo una prima sterzata alla nostra stagione e perché vogliamo far felice il nostro popolo. Il popolo sardo. Che mi ha accolto con allegria e mi ha restituito il sorriso. E io non dimentico. A domani, amici rossoblu”. Sono le sue parole alla vigilia come riportate sul suo profilo Instagram. Dall’altra parte Andreazzoli dovrebbe confermare l’undici visto contro l’Atalanta ma a centrocampo potrebbe spuntarla Pajac su Barreca. Minuti anche per Saponara che dopo quelli dello scorso turno vorrebbe in extremis trappare la maglia a Radovanovic. Il match, al via dalle 20.45 e che avrà il supporto della nostra webcronaca sarà diretto da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo coadiuvato dagli assistenti Longo e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Sozza. Al Var ci sarà Chiffi, Avar sarà invece De Meo.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Genoa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran [ufficiali dalle ore 20]

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito, Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli [ufficiali dalle ore 20]