Numero di maglia di Mkhitaryan per la stagione 2019 – 2020

ROMA – Il nuovo centrocampista della Roma, Henrix Hamleti Mkhitaryan ha il numero di maglia 77 per questa stagione 2019 – 2020. Il giocatore armeno è il primo a giocare nel campionato di Serie A. Lo ricordiamo nella presentazione a Trigoria quando ha affermato: “Non ho neanche parlato di soldi, sono venuto a Roma per godermi il calcio e perché la Roma ha un grande futuro davanti a sé. Il mio addio all’Arsenal? Per un calciatore è importante giocare e trarre piacere da quello che fa, questo a Londra non mi capitava più”.

Per lui subito un ottimo avvio nella gara interna con il Sassuolo dove ha lasciato il segno con una rete al 21′ del primo tempo. Così ha descritto il suo ruolo: “Posso ricoprire tutte le posizioni di attacco, ma quello che più conta è essere utile per la squadra. La mia qualità migliore è partire dall’esterno e accentrarmi. Nelle ultime squadre di Premier partivo da una posizione più arretrata in cui dovevo cucire centrocampo e attacco”.