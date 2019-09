Elenco delle partite previste per oggi sabato 21 settembre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Liga, Premier League e Bundesliga

MILANO – É un sabato ricchissimo di match quello che ci attende quest’oggi a cominciare dalla Serie A con Udinese-Brescia, calcio d’inizio alle ore 15: i bianconeri sono reduci dalla sconfitta con l’Inter mentre le Rondinelle hanno perso col Bologna. Alle 18 Juventus-Verona con i padroni di casa che vengono dal pareggio con l’Atletico Madrid mentre gli Scaligeri hanno perso in casa col Milan. Alle ore 20.45 luci a San Siro visto che andrà in scena Milan-Inter: da una parte ci sono i rossoneri che hanno 6 punti in classifica mentre dall’altra ci sono i nerazzurri in testa a punteggio pieno.

Si gioca anche in Serie B con tutte le sfide, o quasi, in programma alle ore 15: impegni casalinghi per Benevento ed Empoli che giocheranno contro Cosenza e Cittadella. La capolista Entella giocherà sul campo del Pescara mentre Cremonese e Juve Stabia ospiteranno Crotone e Ascoli. Interessante si preannuncia Spezia-Perugia mentre a chiudere il programma delle 15 Livorno-Pordenone. Alle ore 18 c’è Chievo-Pisa. In Premier League impegno esterno per il Tottenham che giocherà contro il Leicester mentre il Manchester City ospiterà il Watford. In Liga in campo Atletico Madrid e Barcellona con i Colchoneros che ospiteranno il Celta Vigo mentre i catalani se la vedranno fuori casa col Granada. In Bundesliga impegno casalingo per il Bayern Monaco che giocherà contro il Colonia mentre il Lipsia sarà ospite del Werder Brema.

FRANCIA: Ligue 1

17:30 Marsiglia – Montpellier

20:00

Bordeaux – Brest

Metz – Amiens

Nimes – Tolosa

Nizza – Dijon

Reims – Monaco

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Bayern – Colonia

Friburgo – Augusta

Hertha – Paderborn

Leverkusen – Union Berlino

18:30 Brema – RB Lipsia

INGHILTERRA: Premier League

13:30 Leicester – Tottenham

16:00

Burnley – Norwich

Everton – Sheffield Utd

Manchester City – Watford

18:30 Newcastle – Brighton

ITALIA: Serie A

15:00 Udinese – Brescia [CRONACA DIRETTA]

18:00 Juventus – Verona [CRONACA DIRETTA]

20:45 Milan – Inter [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B [CRONACA DIRETTA]

15:00

Benevento – Cosenza

Cremonese – Crotone

Empoli – Cittadella

Juve Stabia – Ascoli

Livorno – Pordenone

Pescara – Entella [CRONACA DIRETTA]

Spezia – Perugia

18:00 Chievo – Pisa [CRONACA DIRETTA]

OLANDA: Eredivisie

18:30 Sparta Rotterdam – Waalwijk

19:45

Groningen – Zwolle

Willem II – Venlo

20:45 Vitesse – Sittard

SPAGNA: LaLiga

13:00 Villarreal – Valladolid

16:00 Levante – Eibar

18:30 Atl. Madrid – Celta Vigo

21:00 Granada – Barcellona

INGHILTERRA: Championship

13:30 Leeds – Derby

16:00

Birmingham – Preston

Brentford – Stoke

Bristol City – Swansea

Cardiff – Middlesbrough

Luton – Hull

Millwall – QPR

Nottingham – Barnsley

Reading – Blackburn

Sheffield Wed – Fulham

Wigan – Charlton

ITALIA: Serie C – Girone A

15:00 Pro Vercelli – Gozzano

20:45 Pistoiese – Como

ITALIA: Serie C – Girone B

15:00 ArzignanoChiampo – Südtirol

17:30 Carpi – Rimini

18:30 Ravenna – Imolese

20:45

Cesena – Piacenza

Modena – FeralpiSalò

ITALIA: Serie C – Girone C

16:00 Rende – Teramo

ITALIA: Primavera 1

11:00 Bologna U19 – Napoli U19

13:00 Inter U19 – Fiorentina U19

15:00 Lazio U19 – Pescara U19

17:00 Genoa U19 – Sassuolo U19

ITALIA: Serie A Women

15:00

Empoli D – Inter D

Milan D – Orobica D

Sassuolo D – Juventus D

Tavagnacco D – Bari D

Verona D – Florentia D

PORTOGALLO: Primeira Liga

19:00 Belenenses – Rio Ave

21:30 Moreirense – Benfica

SPAGNA: LaLiga2

16:00 Cadice – La Coruna

18:00 Saragozza – Lugo

20:00 Vallecano – Almeria

20:30 Albacete – Malaga