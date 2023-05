Pescara – Virtus Verona 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

PESCARA – Lunedì 22 maggio 2023, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, andrà in scena Pescara – Virtus Verona, match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022/2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. La gara di andata si era conclusa sul risultato di 2-2, con doppietta di Delle Monache per i biancazzurri. In caso di parità al termine dei 180′ non saranno disputati tempi supplementari ma a passare il turno sarà il Pescara in quanto testa di serie.

Gli abruzzesi si erano piazzati al terzo posto nel Girone B con punti, frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantotto gol subiti e quarantadue incassati. Al primo turno dei playoff la Virtus Verona ha eliminato il Novara (3-0), al secondo il Padova (0-1). I veneti erano arrivati sesti nel Girone A con 58 punti, grazie a un percorso di quindici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantasei reti realizzate e trenta incassate. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.05. A dirigere il match sarà Giuseppe Colla della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Franck Loic Nana Tchato Aprilia e dal quarto Ufficiale Matteo Centi di Terni.

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA - VIRTUS VERONA 1-1 (2'T) [AGG. 3-3]

SECONDO TEMPO

squadre nuovamente in campo e calcio d'avvio questa volta battuto dal Pescara

in campo Pellacani per Brosco (unico ammonito) la novità di questo intervallo. Nella Virtus Verona Kristoffersen fuori per Danti e Nalini per Fabbro

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo tra Pescara e Virtus Verona, 1-1 all'intervallo. Al momento il pareggio qualificherebbe il Delfino. Ci fermiamo qualche minuto e torniamo per il secondo tempo

44' 1 minuto di recupero

43' fermato in offside Delle Monache

42' giocata in area di Delle Monache e conclusione forte sul primo palo deviata in angolo dalla difesa ma nulla di fatto

39' rovesciata spettacolare dal limite dell'area di Rafia e palla che supera di un soffio la traversa! A un passo dall'eurogol! Dall'altra parte traversone di Casarotto in area sporcato in angolo, batte Leonardi sul secondo palo dove allontana la difesa

38' conclusione di Casarotto dai 25 metri in posizione centrale. Plizzari un pò sorpreso respinge con il petto

37' cross basso di Milani per Merola anticipato da Ruggero in area sulla traiettoria

35' fallo tattico di Brosco a centrocampo, primo giallo del match

33' imbucata in area per Talarico che si porta palla sul sinistro ma calcia molto male per fortuna degli avversari

32' partita molto vivace con i biancazzurri che concedono molto dietro

29' incredibile contropiede fallito dalla Virtus Verona! 2 vs 2 con Casarotto che pescara sul secondo palo Kristoffersen ma da due passi calcia a lato! Qualche istante prima bolide centrale di Rafia respinto di pugni da Giacomel

25' conclusione in area da posizione defilata per Rafia ma palla larga

23' palla recuperata alta da Delle Monache che però scivola e finisce per commetter fallo

22' da Merola a Kraja che dal limite prova a piazzare il destro, vola Giacomel sulla sua sinistra per respingere la conclusione!

21' da Faedo a Casarotto che molto libero prova a crossare ma la difesa devia la sfera sul fondo. Corner troppo lungo per tutti, rimessa dal fondo

18' BROSCO!!! PAREGGIO IMMEDIATO DEL PESCARA!!! Su traversone dalla destra di Palmiero verso il secondo palo, sponda aerea di Lescano per il difensore, lesto a colpire sotto misuro di testa alla sinistra di Giacomel

17' angolo dalla sinistra per il Pescara, alleggerisce in fallo laterale la difesa

15' VIRTUS VERONA IN VANTAGGIO! Cross basso dalla sinistra verso il secondo palo di Casarotto per Kristoffersen pronto ad appoggiare in porta da due passi. Difesa colpevole nell'occasione

14' Merola prova a imbucare Delle Monache in area ma non ci arriva sul pallone alto

12' punizione ai 30 metri per il Pescara, palla scodellata da Palmiero in area ma ha la meglio la difesa

8' filtrante di Rafia per il taglio di Delle Monache, conclusione in area sul primo palo ma ottima opposizione di Cella in angolo. Sugli sviluppi presa alta di Giacomel

7' fischiato fallo di sfondamento di Kraja, punizione per la difesa

5' girata di Lescano dal limite dell'area ma alza la mira

3' scontro fortuito tra Lescano e Giacomel in area, gioco fermo e staff medico in campo. Tutto ok per i due giocatori, si può riprendere con la punizione per gli ospiti per carica al portiere

1' palla recuperata a centrocampo da Merola, passaggio in verticale per Delle Monache che si allarga e dal limite calcia alto

si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Virtus Verona in maglia rossoblù, Pescara in quella biancazzurra

Pescara e Virtus Verona in campo, tutto pronto all'inizio del match. Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Pescara-Virtus Verona. Dalle ore 20.30 il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff. Si riparte dal 2-2 del match d'andata e biancazzurri che possono giocare con due risultati su tre.

TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani, 5 Palmiero, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 13 Brosco, 17 Rafia, 20 Kraja, 24 Mesik, 29 Cancellotti, 30 Merola. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 8 Aloi, 9 Vergani, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 32 Gozzi, 88 Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman

VIRTUS VERONA: 1 Giacomel, 3 Mazzolo, 4 Cella, 6 Daffara, 7 Nalini, 13 Ruggero, 17 Lonardi, 19 Kristoffersen, 27 Faedo, 44 Talarico, 90 Casarotto. A disposizione: 22 Sibi, 29 Freddi, 8 Begheldo, 10 Danti, 14 Amadio, 20 Hallfredsson, 21 Gomez, 25 Santi, 30 Zarpellon, 35 Cellai, 63 Turra, 72 Priore, 95 Munaretti, 99 Fabbro. Allenatore: Luigi Fresco

Reti: al 15' pt Kristoffersen, al 18' pt Brosco

Ammonizioni: Brosco

Recupero: 1 minuto nel primo tempo