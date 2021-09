Pescara – Vis Pesaro: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Vis Pesaro del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone B di Serie C

PESCARA – Domenica 12 settembre alle ore 17.30 andrà in scena Pescara–Vis Pesaro, incontro valido per la terza giornata del Girone B di Serie C. I biancazzurri di mister Gaetano Auteri occupano la prima posizione in solitaria a quota 6 punti. La partenza è stata molto positiva, sul piano del gioco e dei risultati, seppur le due vittorie (contro Ancona-Matelica e Carrarese) siano arrivate soltanto nel finale. Di contro ci sarà una Vis Pesaro che avrà voglia di agguantare il primo successo stagionale. Negativo l’esordio contro il Siena, luci ed ombre nel pareggio interno contro il Pontedera, dove i marchigiani si sono fatti rimontare il doppio vantaggio iniziale. Pescara e Vis Pesaro saranno destinate a lottare per obiettivi diversi, la voglia di vincere però sarà la stessa. Chi la spunterà all’Adriatico-Giovanni Cornacchia?

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Domenica 12 settembre alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la cronaca con commento in tempo reale.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri dovrà fare a meno dello squalificato Nzita e può decidere di cambiare sistema di gioco passando al 4-3-3. Difficile però che il tecnico siciliano opti per un cambio modulo già alla terza giornata, ecco perché nel 3-4-3 iniziale ci sarà spazio per Di Gennaro fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Frascatore, Drudi e Cancellotti. A centrocampo Rasi, Memushaj, Pompetti e Zappella. In avanti Galano, De Marchi e D’Ursi.

QUI VIS PESARO – Banchini dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Tonso e Coppola. Nel 3-5-2 di partenza spazio a Farroni tra i pali. Davanti a lui Gavazzi, Giraudo e Piccinini. Sugli esterni Saccani e De Nuzzo, mentre al centro del campo agiranno Marcandella, Besea a Rossi. In avanti Cannavò e Gucci.

Le probabili formazioni di Pescara – Vis Pesaro

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Rasi; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Giraudo, Piccinini; Saccani, Marcandella, Besea, Rossi, De Nuzzo; Cannavò, Nucci. Allenatore: Banchini

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per domenica 12 settembre alle ore 17:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su DAZN e Sky Sport.