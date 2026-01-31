PGS Rogla: Fischnaller secondo al fotofinish, Caffont terza

Doppio podio per l’Italia nel PGS di Rogla: Fischnaller secondo per pochi centimetri, Caffont terza nella gara femminile

ROGLA – L’Italia del Parallelo Gigante (PGS) festeggia un doppio podio nella tappa di Coppa del Mondo di Rogla (Slovenia). Roland Fischnaller conquista un prezioso secondo posto al fotofinish, battuto di pochi centimetri dal coreano Sangho Lee, mentre Elisa Caffont chiude al terzo posto nella gara femminile, confermando il suo straordinario stato di forma.

Fischnaller secondo per un soffio: quarto podio stagionale

Dopo tre vittorie stagionali, per Roland Fischnaller arriva una seconda piazza millimetrica che vale comunque il quarto podio dell’anno. Il 45enne altoatesino, portacolori del Canottieri Aniene, ha disputato una gara impeccabile: miglior tempo in qualificazione, turni eliminatori dominati e una semifinale perfetta contro l’austriaco Fabian Obmann, poi terzo al traguardo.

Solo un finale al limite ha consegnato la vittoria a Lee, ma Fischnaller può sorridere: con questo risultato sale in vetta alla classifica di specialità con 443 punti, a pari merito con l’austriaco Benjamin Karl.

Si fermano invece agli ottavi Maurizio Bormolini, Aaron March e Daniele Bagozza, mentre Gabriel Messner esce ai quarti.

Caffont terza: quinto podio stagionale e miglior annata in carriera

Nella gara femminile trionfa la giapponese Miki Tsubaki, davanti alla tedesca Ramona Hofmeister e a una splendida Elisa Caffont, terza e sempre più protagonista del circuito.

Per la 26enne bellunese dell’Esercito si tratta del quinto podio stagionale, dopo le vittorie di Bansko e Davos e i secondi posti di Scuol e Mylin. Una stagione da incorniciare, la migliore della sua carriera.

Solo Hofmeister è riuscita a fermarla in semifinale. Nella small final, Caffont ha dominato l’austriaca Sabine Payer, dopo aver eliminato nei turni precedenti l’olandese Michelle Dekker e la svizzera Julie Zogg.

Meno fortunate le altre azzurre: Sofia Valle e Lucia Dalmasso si fermano agli ottavi, mentre Jasmine Coratti esce ai quarti.