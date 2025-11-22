Pianese-Forlì 3-2: Bellini trascina i bianconeri

Diretta Pianese-Forlì di Sabato 22 novembre 2025: bianconeri a segno due volte con Bellini, in mezzo il punto di Bertini

PIANCASTAGNAIO – Al “Comunale” di Piancastagnaio la Pianese conquista tre punti preziosi superando il Forlì per 3-2 nella 15ª giornata di Serie C. Protagonista assoluto Bellini, autore di una doppietta che ha indirizzato la gara. Nonostante la rimonta tentata dagli ospiti, i bianconeri hanno saputo resistere e portare a casa una vittoria fondamentale per la classifica.

Tabellino

PIANESE: Filippis E., Masetti L., Gorelli M., Ercolani L., Chesti F., Simeoni L., Tirelli M., Bertini M. (dal 31′ st Sussi C.), Coccia L., Peli L. (dal 17′ st Balde M.), Bellini L.. A disposizione: Balde M., Bertini T., Fabrizi L., Martey C., Porciatti F., Puletto F., Sodero A., Spinosa L., Sussi C.

FORLì: Martelli L., Manetti G., Saporetti L., Elia M., Cavallini G. (dal 1′ st Spinelli A.), Franzolini A. (dal 28′ st Manuzzi F.), Menarini F., Ripani D. (dal 1′ st De Risio C.), Macri D. (dal 28′ st Saporetti S.), Petrelli E., Farinelli N. (dal 1′ st Coveri V.). A disposizione: Calvani S., Coveri V., De Risio C., Giovannini A., Graziani G., Mandrelli N., Manuzzi F., Monaco C., Pellizzari S., Saporetti S., Spinelli A., Valentini F., Veliaj G.

Reti: al 32′ pt Bellini L. (Pianese) , al 34′ pt Bertini M. (Pianese) , al 11′ st Bellini L. (Pianese) , al 30′ st Masetti L. (Forlì) autogol, al 33′ st Coveri V. (Forlì) .

Ammonizioni: al 34′ st Bellini L. (Pianese) al 28′ pt Macri D. (Forlì), al 26′ st Franzolini A. (Forlì), al 45’+1 st Saporetti S. (Forlì).

Convocati Forlì

Presentazione della partita

Sabato 22 novembre, alle ore 17:30, la Pianese affronterà il Forlì al Comunale di Piancastagnaio per la quindicesima giornata del Girone B di Serie C.

La Pianese arriva dalla sconfitta esterna contro il Pontedera (0-2) e occupa attualmente la dodicesima posizione in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. In casa il bilancio è di due successi, due pari e tre ko, con otto gol segnati e dieci subiti.

Il Forlì è nono con 20 punti, ottenuti grazie a sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte. La squadra romagnola ha realizzato diciassette gol e ne ha subiti quindici. In trasferta il rendimento è di tre vittorie e quattro sconfitte, con otto reti segnate e otto subite.

La direzione di gara è affidata a Maria Marotta di Sapri, assistita da Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Davide Fenzi (Treviso). Il IV ufficiale sarà Gerardo Simone Caruso (Viterbo), mentre l’operatore FVS sarà Massimiliano Starnini.

COME ARRIVA LA PIANESE – La Pianese di Alessandro Birindelli dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Filippis, protetto dal terzetto difensivo composto da Masetti, Gorelli e Chesti. Sulle corsie esterne agiranno Coccia e Tirelli, mentre in mezzo al campo spazio a Bertini e Sussi, chiamati a garantire equilibrio e dinamismo. Alle spalle dell’unica punta Bellini, ci saranno Peli e Proietto, pronti a supportare il reparto offensivo con inserimenti e fantasia.

COME ARRIVA IL FORLI – Il Forlì di Alessandro Miramari risponde con il 4-3-2-1. Davanti al portiere Martelli, la linea difensiva sarà composta da Manetti, Pellizzari, Elia e Cavallini. In mediana agiranno Menarini, De Risio e Macrì, con compiti di interdizione e costruzione. Sulla trequarti spazio a Franzolini e Farinelli, che avranno il compito di innescare l’unica punta Manuzzi, riferimento offensivo dei biancorossi.

Probabili formazioni

PIANESE (3-4-2-1): Filippis, Masetti, Gorelli, Chesti, Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi, Peli, Proietto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

FORLI (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 255 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.