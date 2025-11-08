Pianese-Rimini 1-0: decide Coccia nella ripresa

Diretta Pianese-Rimini di Sabato 8 novembre 2025: arriva al 21′ della ripresa l’episodio che decide la sfida del Piancastagnaio

PIANCASTAGNAIO – La Pianese torna al successo battendo di misura il Rimini per 1-0 nella 13ª giornata del Girone B di Serie C. A decidere l’incontro è stato Lorenzo Coccia, che al 66’ ha trovato la rete che ha regalato tre punti preziosi alla formazione toscana.

Il primo tempo si è giocato su ritmi piuttosto equilibrati, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Le occasioni da gol sono state rare, ma non sono mancati i duelli fisici e le ammonizioni: Sussi e Proietto per la Pianese, D’Agostini e Fiorini per il Rimini.

Nella ripresa, la Pianese ha alzato il baricentro e ha trovato il gol decisivo al 21’: Coccia, ben servito da Proietto, ha battuto Vitali con un destro preciso. Il Rimini ha provato a reagire con i cambi, inserendo Leoncini, Rubino, Madonna e Boli, ma la difesa bianconera ha retto con ordine fino al triplice fischio.

Tabellino

PIANESE: Filippis E., Ercolani L., Gorelli M., Chesti F., Sussi C., Simeoni L., Bertini M. (dal 8′ st Fabrizi L.), Proietto F., Coccia L., Bellini L. (dal 43′ st Balde M.), Sodero A. (dal 20′ st Peli L.). A disposizione: Balde M., Bertini T., Chiavarino M., Fabrizi L., Jasharovski A., Martey C., Peli L., Porciatti F., Puletto F., Tirelli M., Xhani K.

RIMINI: Vitali L., Bellodi G., De Vitis A. (dal 18′ st Leoncini M.), Lepri T., Ferrarini G. (dal 29′ st Rubino M.), Fiorini M., Asmussen A. (dal 29′ st Madonna M.), Piccoli M., Longobardi G., D’Agostini L. (dal 19′ st Boli J.), Capac A.. A disposizione: Bassoli A., Boli J., Contaldo F., Fabbri A., Gagliano M., Leoncini M., Madonna M., Moray J., Petta A., Rubino M.

Reti: al 21′ st Coccia L. (Pianese) .

Ammonizioni: al 2′ pt Sussi C. (Pianese), al 16′ st Proietto F. (Pianese), al 33′ st Ercolani L. (Pianese) al 14′ pt D’Agostini L. (Rimini), al 26′ pt Fiorini M. (Rimini).

Le dichiarazioni di Alessandro Birindelli alla vigilia

La Pianese si prepara ad affrontare il Rimini con l’obiettivo di tornare alla vittoria tra le mura amiche. I toscani, reduci da una buona prestazione a Pineto, vogliono dare continuità ai segnali positivi ritrovati, puntando su intensità e determinazione.

Il Rimini, penalizzato in classifica, ha finora raccolto 11 punti, la maggior parte dei quali in trasferta, dimostrando solidità e spirito di gruppo. Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, ha elogiato la compattezza dei biancorossi, capaci di reagire alle difficoltà societarie e di costruire una squadra difficile da affrontare, grazie a un mix di esperienza e giovani talenti.

Birindelli ha sottolineato l’importanza di sfruttare ogni occasione e di curare i dettagli, soprattutto contro un avversario abile nelle ripartenze e nella gestione degli spazi. La sfida sarà diretta da Nicolò Dorillo della sezione di Torino, con assistenti Paolo Cufari e Yassine El Hamdaoui. Quarto ufficiale Fabrizio Pacella, operatore FVS Luca Granata.

I convocati del Rimini

Portieri: 1 Vitali, 89 Gagliano

Difensori: 2 Moray, 4 Bellodi, 20 Fabbri, 21 Ferrarini, 26 Bassoli, 28 Longobardi, 37 Petta, 66 Boli, 98 Lepri

Centrocampisti: 5 Fiorini, 8 Piccoli, 27 Contaldo, 30 De Vitis, 41 Asmussen, 80 Leoncini

Attaccanti: 7 Capac, 10 D’Agostini, 70 Rubino, 77 Madonna

Presentazione della partita

Sabato 8 novembre 2025 andrà in scena Pianese – Rimini , gara valida per la giornata 13 del campionato Serie C – Girone B , il fischio di inizio é in programma per le ore 17:30 . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Rimini ha vinto con il risultato di 0-1 . L’incontro si disputerà allo Stadio Comunale di Piancastagnaio e sarà diretto dall’arbitro Nicolo’ Dorillo della sezione AIA di Torino . Sarà coadivato degli assistenti Paolo Cufari di Torino e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure; quarto ufficiale Fabrio Pacella di Roma 2, operatore FVS Luca Granata di Viterbo .

La Pianese ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 2.25 mentre il pareggio è dato a 2.95 e la sconfitta a 3.15 . Negli ultimi cinque incontri la Pianese ha conseguito 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 6 . Non vince da 4 turni dove ha racimolato appena due punti . Il Rimini invece ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 3 reti e subendone 8 . Situazione anche peggiore perchè oltre a non vincere da 4 giornate ha raccolto appena un pareggio a Campobasso lo scorso 25 ottobre .

QUI PIANESE – La formazione toscana occupa attualmente la 13ª posizione con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Il bilancio offensivo è modesto (11 gol segnati), ma la difesa tiene: 12 reti subite la collocano tra le migliori del girone. In casa, però, la Pianese fatica: solo 5 punti in 6 gare, con una differenza reti negativa (-3). Nell’ultimo turno, la squadra ha pareggiato 1-1 contro il Pineto, mostrando segnali di ripresa. Tra i protagonisti spiccano Leonardo Bellini, miglior marcatore con 4 gol, e Lorenzo Masetti, sempre presente con 1080 minuti giocati.

QUI RIMINI – Ultima in classifica con -1 punto a causa di una penalizzazione, il Rimini ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. L’attacco è tra i meno prolifici del campionato (8 gol), mentre la difesa ha incassato 15 reti. In trasferta, però, i biancorossi si difendono meglio: 8 punti in 6 gare e imbattuti nelle ultime 3. La sconfitta per 1-2 contro il Bra nell’ultimo turno ha interrotto una serie positiva. Gianluca Longobardi è il miglior realizzatore con 2 gol, mentre Marco Piccoli è il più presente con 1031 minuti.

Probabili formazioni

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Balde, Simeoni, Proietto, Chesti; Sodero, Fabrizi. Allenatore: Birindelli

RIMINI (3-5-1-1): Vitali; Bellodi, Lepri, Bassoli; Boli, Moray, Piccoli, De Vitis, Longobardi; Fiorini; Leoncini. Allenatore: D’Alesio

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Pianese – Rimini , valido per la giornata 13 del campionato Serie C – Girone B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su NOW TV , SKY Go Italia, Sky Sport 255 . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi aggiornamento del risultato e dei principali fatti.