Diretta Pianese-SPAL di Martedì 11 marzo 2025: arriva alla mezz’ora del secondo tempo l’episodio che decide il match con il gol di Molina

PIANCASTAGNAIO – Martedì 11 marzo 2025, alle ore 18.30, allo stadio “Comunale di Piancastagnaio”, la Pianese affronterà la SPAL nella gara valida per la trentunesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I toscani, dopo quattro successi di fila sono incappati in due stop consecutivi: 0-1 contro il Rimini e 1-0 contro il Gubbio. Sono ottavi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, trentotto gol fatti e quarantasei subiti.

Gli estensi sono reduci dallo 0-2 rimediato in casa contro l’Arezzo e sono diciassettesimi a quota 25. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, sette pareggiate e sedici perse, trentadue reti realizzate e cinquantadue incassate. Nelle ultime cinque sfide la Pianese ha ottenuto nove punti, la SPAL solo uno. All’andata finì 1-1. Questa volta viene dato favorita la Pianese: segno “1” quotati mediamente 2.40. A dirigere l’incontro ci sarà Andrea Migliorini di Verona, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale Giovanni di Palma di Cassino (FR).

Tabellino

PIANESE: Boer P., Ercolani L. (dal 23′ st Indragoli G.), Masetti L., Nicoli S., Da Pozzo L., Proietto F. (dal 40′ st Falleni A.), Frey D., Bacchin L., Mastropietro F. (dal 40′ st Colombo M.), Polidori M. (dal 28′ pt Simeoni L.), Mignani G.. A disposizione: Barbetti F., Chesti F., Colombo M., Falleni A., Filippis E., Indragoli G., Marchesi F., Nardi N., Pallante G., Pietrosanti C., Reali A., Simeoni L., Xhani K.

SPAL: Galeotti C., Iglio G. (dal 22′ st Calapai L.), Fiordaliso A., Nador S., Bruscagin M., Zammarini R., Paghera F. (dal 33′ st Nina C.), Radrezza I., Parigini V. (dal 22′ st Rao E.), D’Orazio L. (dal 33′ st Awua T.), Molina J. I. (dal 42′ st Karlsson O.). A disposizione: Awua T., Bassoli A., Calapai L., Haoudi H., Karlsson O., Meneghetti M., Nina C., Ntenda J., Rao E., Spini C., Zenti A.

Reti: al 30′ st Molina J. I. (Spal) .

Ammonizioni: al 16′ pt Frey D. (Pianese), al 37′ st Mastropietro F. (Pianese), al 39′ st Bacchin L. (Pianese) al 32′ pt Parigini V. (Spal), al 9′ st Bruscagin M. (Spal), al 34′ st Awua T. (Spal).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA PIANESE – Formisano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3-1 con Boer in porta e con una difesa a quattro formata da Da Pozzo, Ercolani, Indragoli e Nicoli. In mediana Simeoni e Marchesi. Tra le linee Mastropietro, di supporto all’unica punta Mignani; ai lati Bacchin e Falleni

COME ARRIVA LA SPAL – Francesco Baldini dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2 con Galeotti in porta e con una difesa a quattro formata da Fiordaliso, Nador, Bassoli e Mignanelli. A centrocampo Parigini, Paghera, Awua e D’Orazio. Davanti Molina e Antenucci.

Probabili formazioni di Pianese-SPAL

PIANESE (4-2-3-1): Boer; Da Pozzo, Ercolani, Indragoli, Nicoli; Simeoni, Marchesi; Bacchin, Mastropietro, Falleni; Mignani. Allenatore: Formisano.

SPAL (4-4-2): Galeotti; Fiordaliso, Nador, Bassoli, Mignanelli; Parigini, Paghera, Awua, D’Orazio; Molina, Antenucci. Allenatore: Baldini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 257 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.