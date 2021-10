Picerno – Foggia 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Picerno – Foggia del 30 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata del Gruppo C della Serie C

PICERNO – Sabato 30 ottobre, alle ore 17:30, si terrà il match Picerno – Foggia, incontro valido per la 12a giornata del Girone C di Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa allenati da Antonio Palo. Che attualmente ricoprono la 12a posizione in classifica con 15 punti, a pari merito con Catania e Campobasso. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione pugliese allenata dal Zdenek Zeman, che attualmente occupa invece la 5a posizione in campionato, con 17 punti: sulla carta, la formazione del boemo è la favorita, ma dovrà scendere in campo con una mentalità offensiva per portare a casa i 3 punti. Il foggia viene da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Bari e Taranto.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: PICERNO - FOGGIA 1-1 (2'T) SECONDO TEMPO 24' intervento dubbio su Gerardi al limite dell'area, nessun dubbio per l'arbitro che lascia giocare 23' palla persa da Martino sulla trequarti difensiva ma la difesa foggiana iesce prontamente a chiudere 21' nel Picerno: dentro De Marco per Reginaldo 15' dentro Garofalo per Rocca 14' colpo di testa insidioso in area di Ferrante, palla sopra la traversa! 13' giallo per Terranova, fallo a forbice su Rocca 11' PAREGGIO DEL FOGGIA!!! DI PASQUALE!!! Su punizione dalla destra di Rocca sponda aerea sul secondo palo per l'inserimento del giocatore e tocco preciso sotto misura 10' cambi per il Foggia: dentro Di Jenno per Garattoni, Rizzo Pinna per Gallo e Vialo per Merkaj 6' pescato in offside Merkaj 3' provano a imporre il gioro in questo avvio gli ospiti che guadagnano metri si riparte! Calcio d'avvio per il Foggia e nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 del Picerno, decide Pitarresi al 43'. Fra pochi minuti seguiremo il secondo tempo 45' 1 minuto di recupero 45' prova con il destro da fuori area Curcio, palla sopra la traversa! 43' PITARRESI!! PICERNO IN VANTAGGIO!!! Dal dischetto Gerardi batte alla destra di Volpe che respinge ma non può nulla sul tap in di Pitarresi 42' rigore per il Picerno! Atterramento in area di Martino su Gerardi e nessun dubbio per l'arbitro 39' si torna a giocare con il Foggia che prova in cambio gioco a destra, traversone deviato in angolo 37' gioco fermo, un colpo al polpaccio per Reginaldo e staff medico in campo 33' buona chiusura di Di Pasquale su Reginaldo e anche punizione guadagnata 26' chance per Curcio, pericoloso il Foggia: colpo di testa ravvicinato tra le braccia del portiere 22' salvataggio di Petermann in area, angolo dalla destra per il Picerno ma sfera tra le braccia di Volpe in presa alta 17' prova ad insistere con il gioco in verticale il Picerno per superare la linea di centrocampo avversaria, difese accorte concedono poco in avanti 13' Terranova e Di Pasquale al faccia a faccia ma l'arbitro frena un possibile scontro tra i due giocatori 10' buon ritmo da parte delle due squadre in questo avvio di gioco, gare disputata a viso aperto senza troppi tatticismi 7' chance per Gerardi che su cross basso dalla sinistra prova il tocco da due passi ma palla a di poco a lato! 6' gioco fermo, a terra Martino dopo uno scontro testa a testa con Gerardi ma per fortuna nessun problema per entrambi 4' primo corner per il Picerno dopo un avvio all'attacco per il Foggia (conclusione fuori bersaglio di Ferrante), sugli sviluppi prova Pitarresi da fuori area ma il tiro potente si alza sopra la traversa Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Picerno in maglia rossonera, Foggia con maglia a sfondo bianco Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match Picerno - Foggia Lettori di Calciomagazine e amici di Puglianews24 dopo aver seguito Bari - Catanzaro eccoci alla diretta di Picerno - Foggia. Dalle 17.30 commenteremo le fasi salienti del match in diretta. TABELLINO AZ PICERNO (4-2-3-1): Viscovo, Finizio, Pitarresi, Allegretto, Guerra, De Franco, Pitarresi, De Cristofaro, Terranova, Reginaldo (dal 21' st De Marco), Gerardi. A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Vivacqua, Alcides Dias, Dettori, Stasi, Coratella, Carrà, Viviani, Setola. Allenatore: Antonio Palo FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni (dal 10' st Di Jenno), Sciacca, Di Pasquale, Martino; Rocca (dal 16' st Garofalo), Petermann, Gallo (dal 10' st Rizzo Pinna); Merkaj (dal 10' st Vigolo), Alexis Ferrante, Curcio. A disposizione: Alastra, Maselli, Girasole, Ballarini, Tuzzo. Allenatore: Zdenek Zeman Reti: al 43' pt Piterresi, all'11' st Di Pasquale Ammonizioni: Martino, Terranova Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali

AZ PICERNO (4-2-3-1): Viscovo, Finizio, Pitarresi, Allegretto, Guerra, De Franco, Pitarresi, De Cristofaro, Terranova, Ferreira, Gerardi. A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Vivacqua, Alcides Dias, Dettori, Stasi, Coratella, Carrà, Viviani, De Marco, Setola. Allenatore: Antonio Palo



FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merkaj, Alexis Ferrante, Curcio. A disposizione: Alastra, Rizzo Pinna, Maselli, Vigolo, Girasole, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. Allenatore: Zdenek Zeman

Convocati di Picerno e Foggia

PICERNO

PORTIERI: Albertazzi, Summa, Viscovo

DIFENSORI: De Franco, Vanacore, Ferrani, Finizio, Allegretto, Garcia, Guerra, Alcides Dias, Setola

CENTROCAMPISTI: De Marco, Pitarresi, De Ciancio, Viviani, Dettori, De Cristofaro, Stasi

ATTACCANTI: Terranova, Vivacqua, Gerardi, Reginaldo, Coratella, Carrà.

FOGGIA

PORTIERI: Alastra, Volpe, Dalmasso

DIFENSORI: Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Di Jenno, Martino

CENTROCAMPISTI: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Ballarini, Petermann

ATTACCANTI: Ferrante, Curcio, Merkaj, Vigolo, Tuzzo

Le parole alla vigilia del match

Pitarresi: Dopo la striscia positiva che dura da ben 3 partite, alla vigilia del match contro il Foggia ha parlato il centrocampista Francesco “Ciccio” Pitarresi, che ha sottolineato la continuità dello sforzo comune per raggiungere il massimo risultato in campionato. “A prescindere dobbiamo puntare a fare bene, poi sabato (contro il Foggia ndr.)ci sarà anche il Presidente”, ha dichiarato il giocatore della formazione picernese. A proposito del suo ruolo all’interno della squadra, Pitarresi ha dichiarato di “lavorare sempre al massimo” insieme a tutto il gruppo.

Zeman: Positivo anche il ct del Foggia Zeman, che ha parlato di un andamento positivo di tutta la settimana di allenamenti. Quanto alla rosa, il boemo ha raccolto alcune preoccupazioni della stampa a proposito degli indisponibili, fra cui il tecnico ha confermato sicuramente Di Grazia. Ad ogni modo: “Sono contento perché la squadra cerca sempre di imporsi, abbiamo qualche problema con il fare gol, ma siamo comunque una delle squadre che tira di più”, ha concluso Zeman.

La presentazione del match

QUI AZ PICERNO – I padroni di casa allenati dal ct Palo potrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1, con Finizio, De Franco, Allegretto e Guerra a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo De Ciancio e Pitarresi, alle spalle di De Marco, Reginaldo e Vivacqua. Unica punta Gerardi.

QUI FOGGIA – La formazione allenata dal boemo Zeman potrebbe invece adottare modulo 4-3-3 standard, con Garattoni, Sciacca, Girasole e Nicoletti schierati in difesa. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Rocca, Petermann e Gallo, alle spalle del tridente d’attacco formato da Merola, Ferrante e Curcio.

Le probabili formazioni di Picerno – Foggia

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; De Marco, Reginaldo, Vivacqua; Gerardi. Allenatore: Antonio Palo

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zdenek Zeman

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Picerno – Foggia verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).