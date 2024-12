Picerno-Turris 2-0: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Picerno-Turris di Domenica 8 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, Girone C

PICERNO – Domenica 8 dicembre 2024 , alle ore 15:00 si disputerà Picerno – Turris , gara valida per la giornata 18 del campionato Serie C – Girone C . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che la scorsa la Picerno ha vinto con il risultato di 1-0 . Appuntamento allo stadio “Donato Curcio” dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Samuele Andreano della sezione AIA di Prato . Sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Gilberto Laghezza di Mestre; quarto ufficiale Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria. La squadra di casa ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.54 mentre il pareggio è dato a 3.65 e la sconfitta a 6.00.

Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove il Picerno ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 5 gol e subendone 4 . Arriva dalla sconfitta per 2-0 a Latina mentre nell’ultima a domicilio aveva piegato 2-0 il Team Altamura . La Turris ha ottenuto invece 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 7 . Non vince dallo scorso 19 ottobre e nelle ultime giornate sta altrettante sconfitte a pareggi . Nell’ultima giornata ha perso in casa 2-1 con il Messina . Benevento in vetta alla classifica di Serie C – Girone C con 34 , Audace Cerignola si trova in seconda posizione con 31 mentre in terza sono posizionati Monopoli e Potenza con 29 quindi Sorrento 27, Avellino e Crotone 26, Picerno e Catania 25 .

Tabellino minuto per minuto

PICERNO: Summa E. (Portiere), Pagliai G., Gilli M., Nicoletti M., Guerra W., Franco D. (dal 37' st Pitarresi F.), De Ciancio R., Energe A., Esposito E. (dal 26' st Maiorino P.), Petito F., Bernardotto G. (dal 41' st Santarcangelo A.). A disposizione: Cardoni K., Cecere S., Graziani V., Maiorino P., Merelli D. (Portiere), Pitarresi F., Ragone V., Santarcangelo A., Vitali P.



TURRIS: Marcone R. (Portiere), Esempio S., Ricci L., Parodi G., Nicolao G. (dal 28' st Boli J.), Casarini F. (dal 29' st Morrone B.), Castellano F., Pugliese S., Scaccabarozzi J., Onofrietti V., Ekuban J. (dal 40' st Porro M.). A disposizione: Armiento C., Boli J., Desiato F., Fallani M. (Portiere), Iuliano S. (Portiere), Morrone B., Porro M., Sabatino B., Solmonte A.



Reti: al 22' pt Esposito E. (Picerno) , al 38' st Bernardotto G. (Picerno) .



Ammonizioni: al 30' pt Ekuban J. (Turris), al 20' st Esempio S. (Turris), al 30' st Castellano F. (Turris).

Probabili formazioni di Picerno-Turris

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; Franco, De Ciancio; Energe, Volpicelli, Petito; Bernardotto. Allenatore: Francesco Tomei

TURRIS (3-5-2): Marcone; Ndiaye, Esempio, Ricci; Boli, Castellano, Casarini, Scaccabarozzi, Nicolao; Giannone, Ekuban. Allenatore: Mirko Conte

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Picerno – Turris , valevole per Serie C – Girone C , verrà trasmesso in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Per lo streaming disponibile su Skygo e NOW . Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 15:00 al via la diretta.