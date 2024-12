Verona-Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Verona-Empoli di Domenica 8 dicembre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

VERONA – Domenica 8 dicembre, alle ore 15, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, l’Hellas Verona affronterà l’Empoli nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

In palio punti pesanti per la salvezza. Gli scaligeri sono reduci da tre ko di fila, ultimo dei quali quello di misura rimediato a Cagliari. Sono diciassettesimi con 12 punti, frutto di quattro vittorie e dieci sconfitte, diciassette gol fatti e trentatré subiti. I toscani sono reduci dal 3-0 subito a San Siro contro il Milan. Sono decimi a quota 16. Il loro percorso racconta di tre partite vinte, sette pareggiate e quattro persa, dieci reti realizzate e quattordici incassate. In settimana, però, hanno eliminato in Coppa Italia la Fiorentina dopo i calci di rigore.

Nelle ultime cinque sfide la squadra di Zanetti, ex della partita, ha collezionato un solo punto, quella di D’Aversa ne ha raccolti cinque. Sono 27 i precedenti in Serie A tra le due compagini, con un bilancio di 9 successi scaligeri, 8 pareggi e 10 affermazioni azzurre. Parlando delle sole gare giocate in Veneto, 14, 6 successi veronesi, 4 pareggi e 4 vittorie azzurre. Nella passata stagione il Verona si aggiudicò entrambe le partite: 0-1 all’andata e 2-1 al ritorno.

I convocati dell’Hellas Verona

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli;

Difensori: 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 12 Bradaric, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 38 Tchatchoua, 82 Corradi, 87 Ghilardi;

Centrocampisti: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 17 Sishuba, 18 Harroui, 20 Kastanos, 21 Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 80 Cisse;

Attaccanti: 9 Sarr, 11 Tengstedt, 14 Livramento, 29 Alidou, 35 Mosquera, 72 Ajayi.

D’Aversa alla vigilia

“Domani troveremo un ambiente caldo – ha dichiarato D’Aversa –, uno stadio che spinge molto la squadra per l’intera partita. Il Verona farà di tutto per ottenere un risultato positivo e noi dovremo farci trovare pronti sotto l’aspetto fisico e mentale perché troveremo un avversario affamato. Dovremo affrontare questa partita nel migliore dei modi sapendo che è uno scontro diretto molto importante. Vero che – ha proseguito – in un paio di gare il Verona ha preso tanti gol con squadre forti come Inter e Atalanta, ma allo stesso tempo ha vinto in casa contro Napoli e Roma, questo non è casuale. Significa che è uno stadio che spinge e fa sentire il proprio calore.

Dovremo essere bravi a restare in partita qualunque cosa accada. Dobbiamo ragionare come se fosse una gara secca in cui il margine di errore è minimo se non nullo. Guai a pensare che possa essere semplice. Dovremo essere pronti sotto il profilo tattico, sul quale abbiamo lavorato, ma anche su quello della determinazione di portare a casa il risultato. In queste gare serve concentrazione, a decidere poi è la determinazione: che non è solo in un contrasto ma nel vincere un duello personale e nel minimo particolare che ti fa vincere o perdere la partita”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello di Brindisi. Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio gli assistenti, Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV uomo; Valerio Marini di Roma 1 il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar. Il fischietto pugliese ha diretto Ha diretto 18 volte gli azzurri, con un bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Sono 19 i precedenti con l’Hellas Verona, con nove vittorie gialloblu, sei pareggi e quattro sconfitte.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Assenti gli infortunati Cruz, Duda e Frese e lo squalificato Coppola. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Montipò in porta e con una difesa a quattro formata da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Bradaric. In mediana Belahyane e Serdar. Tra le linee Kastanos, a sostegno dell’unica punta Tengstedt; ai lati Suslov e Lazovic.

COME ARRIVA L?EMPOLI – Indisponibili De Sciglio, Ebuehi, Grassi, Haas, Sazonov e Zurkowski. D’Aversa dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Vaquez tra i pali e con pronti a formare il blocco difensivo. In mezzoa l campo Henderson e Anjorin mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Gyasi e Pezzella, Unica punta Pellegri, supportata da Esposito e Maleh.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Empoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Pellegri. Allenatore: D’Aversa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

