I piloti Aikoa Racing sul podio di Vallelunga nel World Tour

CAMPAGNANO DI ROMA – Miglior inizio di stagione non poteva esserci per Aikoa Racing. Il team veneto ha portato tutti i suoi piloti sul podio del circuito romano, che ha ospitato il primo round 2024 del mondiale World Tour TCR e della Coppa Italia Turismo.

Nel World Tour che schierava piloti e case ufficiali, il giovane Filippo Barberi ha dimostrato un ottimo stato di forma, sfiorando addirittura la Top10 assoluta in Gara 1. Il pilota di Mestre ha iniziato molto bene il weekend, facendo segnare tempi di tutto rispetto anche nei confronti dei protagonisti della massima serie turismo. Un guasto tecnico l’ha poi rallentato in qualifica, facendo sfumare un probabile ingresso in Q2. Barberi si è però rifatto in gara, grazie ad una prepotente rimonta che l’ha portato fino all’11esima posizione finale, risultato che gli valso la vittoria tra i ‘privati’ della Coppa Italia Turismo. In Gara 2 poteva andare ancora meglio ma, dopo una partenza portentosa, un contatto nelle prime fasi di gara ha costretto il giovane al ritiro mentre lottava per la Top8.

La seconda corsa del mondiale ha in compenso visto salire in cattedra Demir Eroge che, al termine di una gara intelligente, ha conquistato il secondo posto tra i ‘privati’.

Il pilota turco aveva già colto la Top5 di classe in qualifica, ma era poi stato rallentato nella prima gara.

Spettacolo ha offerto invece un Francesco Cardone scatenato nella seconda corsa della Coppa Italia Turismo. Il gentleman driver ha concluso il weekend in modo autorevole, conquistando una indiscussa vittoria tra le TCR DSG e soprattutto il podio assoluto di gara. Un risultato che, insieme al quarto posto di gara 1, porta Cardone in posizione decisamente interessante per il Campionato.

E’ stato invece il diluvio di Gara 1 a portare in alto Temel Camdilag, che con la pista bagnata è stato abile a conquistare il secondo posto di classe, facendo sua anche una Top5 assoluta. Peccato per la sfortuna di Gara 2, quando è stato rallentato da un problema tecnico che l’ha costretto alla quarta piazza tra le vetture DSG.

Archiviato il weekend del mondiale turismo, Aikoa Racing è già pronta per una nuova avventura: la prossima settimana scatta il TCR Italy dove schiererà ben quattro Audi, due nuovissime ‘gen II’ per Nicola Baldan e Filippo Barberi e due ‘gen I’ DSG per Luca Franca e Paolo Palanti.