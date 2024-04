Ghermandi nel TCR Eastern Europe con MM Motorsport

Il veloce pilota bolognese sarà al via con la Honda Civic TCR per puntare a migliore la Top6 della passata stagione

DALMINE (BG) – La stagione 2024 di MM Motorsport continua ad arricchirsi con l’annuncio del veloce Giacomo Ghermandi al via del TCR Eastern Europe. Il bolognese vuole ben figurare, puntando a migliorare la sesta piazza finale della passata stagione. La sfida nel TCR Easter Europe, si aggiunge agli impegni nel TCR Italy, Campionato Italiano GT e Coppa Italia Turismo già annunciati dalla scuderia di Emanuele Alborghetti e Gianna Aiello.

Dopo una prima annata vissuta da protagonista, che lo ha visto centrare il primo podio nella categoria, anche la stagione 2024 vedrà il grintoso pilota bolognese ai nastri di partenza della competitiva serie est europea al volante della nuova Civic TCR FL5, con l’obiettivo di continuare la propria scalata verso i vertici della classifica. Per intraprendere questa nuova avventura, ‘Jack’ Ghermandi unirà le proprie forze con quelle del team MM Motorsport, scuderia bergamasca al debutto nella seria ma forte di una lunga esperienza nel mondo delle competizioni Turismo e punto di riferimento di JAS Motorsport, partner ufficiale Honda.

Giacomo Ghermandi ha commentato: “Sono davvero felice e orgoglioso di poter annunciare la mia presenza nel TCR Eastern Europe 2024 con i colori di MM Motorsport. Per me si tratta di una conferma fortemente voluta in un campionato nel quale già lo scorso anno mi sono tolto diverse soddisfazioni, riuscendo a cogliere il mio primo podio e ad inserirmi immediatamente alle spalle dei piloti ufficiali nella classifica finale. Avrò l’opportunità di gareggiare con un team che ha dimostrato di credere in questo progetto e nelle mie potenzialità: per loro si tratterà di un debutto in questo contesto, ma l’esperienza ed i risultati conquistati nel corso delle ultime stagioni parlano da soli e rappresentano una garanzia in termini di professionalità e passione. Sarà una bella sfida anche perché mi presenterò in Ungheria dovendo conoscere la vettura e senza aver potuto svolgere finora dei test, visto che le tempistiche non ce lo hanno permesso: cercheremo di sfruttare al massimo le sessioni di test collettivi del Giovedì e quelle di prove libere in programma l’indomani, per poi presentarci nelle migliori condizioni possibili in qualifica e gara. In ogni caso siamo consapevoli che quello del Balaton sarà un weekend di apprendistato e utile per migliorare la conoscenza reciproca, anche se il mio obiettivo finale è chiaramente quello di alzare ulteriormente l’asticella e migliorare il piazzamento colto lo scorso anno. Non sarà facile, poiché il livello di competitività è cresciuto ulteriormente. Sarà una sfida entusiasmante, ringrazio MM Motorsport per questa opportunità e tutti i miei partner per il supporto, nella convinzione che saremo in grado di toglierci delle belle soddisfazioni!”.

“Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova sfida in un contesto di respiro internazionale. Giacomo è un pilota molto veloce e sono sicuro che nel corso dell’anno saprà concretizzare il suo altissimo potenziale” ha commentato Emanuele Alborghetti, Team Principal di MM Motorsport. “Il TCR Easter Europe è il quarto campionato in cui saremo coinvolti quest’anno, il nostro 2024 è decisamente impegnativo e abbiamo voluto aggiungere una sfida su un terreno per noi nuovo e tutto da scoprire. Una scommessa che ci carica e che non vediamo l’ora di affrontare”.

Il primo round stagionale è in programma sul circuito ungherese del Balaton Park già questo fine settimana e vedrà la prima gara scattare nella giornata di Sabato 27 Aprile alle ore 11:25, mentre l’indomani andrà in scena la seconda manche con lo start alle 12:45. Entrambe le gare saranno trasmesse sul canale YouTube del campionato e sulla piattaforma TCR TV in diretta streaming.