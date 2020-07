Diretta Pisa – Cittadella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pisa – Cittadella del 03 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per la trentaduesima giornata di Serie B

PISA – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 03 luglio, alle ore 18:45, avrà luogo il match Pisa – Cittadella, valevole per il trentaduesimo turno di Serie B. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo cadetto, arrivano dall’importante vittoria conquistata fuori casa contro lo Spezia con il risultato di 2-1 nell’ultima gara giocata. La squadra ospite, al pari degli avversari, ha raccolto i tre punti nella sfida giocata fra le mura di casa contro il Perugia, dodicesimo in classifica, con il risultato di 2-0.

Le probabili formazioni delle due squadre

Si prevede una gara di difficile lettura, almeno sulla carta, considerato che, nessuna tra le due compagini detiene i favori del pronostico rispetto alla diretta rivale in questa sfida. L’undici di casa occupa attualmente la nona posizione nella graduatoria e vorrà ottenere la vittoria per raggiungere una la zona play-off. Il Cittadella, invece, occupa la terza piazza del torneo e spera nei tre punti per contendere, al Crotone, il secondo posto.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, alla Arena Garibaldi-Romeo Anconetani nel tardo pomeriggio di mercoledì 03 luglio, alle ore 18:45 per la trentaduesima giornata di Serie B. Due moduli a specchio, quelli proposti, che mostrano una buona propensione offensiva e potrebbero regalare comunque molte occasioni da goal. Nelle ultime uscite la squadra toscana ha espresso un buon gioco. Sono dieci i punti raccolti dal Pisa nelle ultime cinque uscite stagionali. I veneti, al contrario, hanno ottenuto ben dodici punti nello stesso numero di partite e vivono uno stato di grande forma.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Pisa dovrebbe schierare il duo offensivo composto da Marconi e Siega. Masucci troverà spazio sulla trequarti a sostegno delle due punte. Il Cittadella del tecnico Roberto Venturato, al pari degli avversari, potrebbe schierare il tandem formato da Rosafio e Diaw nel reparto avanzato. Infine, Iori potrebbe partire al centro della linea mediana.

PISA (4-3-1-2): Gori; Pisano, Birindelli, Varnier, Caracciolo; Lisi, Gucher, De Vitis; Masucci; Marconi, Siega. Allenatore: D’Angelo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Benedetti, Perticone, Adorni, Mora; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Rosafio, Diaw. Allenatore: Venturato.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:45, per un incontro molto interessante.