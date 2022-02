Serie B, Pisa – Parma: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pisa – Parma del 22 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 24a giornata del campionato di Serie B

PISA – Martedì 22 febbraio, alle ore 18:30, si terrà il match Pisa – Parma, incontro valido per la 24a giornata della Serie B. La formazione di casa toscana – allenata da Luca D’Angelo – arriva dalla recente vittoria esterna dello scorso 19 febbraio, in cui ha superato per 2-1 il Monza. Attualmente il Pisa occupa la 3a posizione in classifica a quota 45 punti, a pari merito con la Cremonese e alle spalle del Lecce capolista. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione crociata allenata dal commissario tecnico Beppe Iachini, che occupa invece la 14a posizione con 28 punti, alle spalle della Ternana a quota 31 punti. La formazione ducale dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per cercare di interrompere la serie negativa che dura ormai da due partite. Attualmente al comando del campionato cadetto – a quota 46 punti – c’è il Lecce, ad una sola lunghezza da Cremonese e Pisa, entrambe con 45 punti. Seguono Brescia e Monza, rispettivamente con 44 e 41 punti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISA:. A disposizione:



PARMA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI PISA – La formazione toscana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Hermannsson, Leverbe, Caracciolo e Beruatto in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Marin, Nagy e Vasquez, alle spalle del tridente d’attacco composto da Torregrossa, Sibili e Puscas.

QUI PARMA – I ducali di mister Iachini potrebbero invece adottare il modulo 3-4-1-2, con il terzetto Osorio, Danilo e Cobbaut come reparto difensivo. A centrocampo troviamo Bernabe, Juric, Rispoli e Vasquez. Sulla trequarti spazio per Man, alle spalle della coppia d’attacco composta da Bonny e Simy.

Le probabili formazioni di Pisa – Parma

PISA (4-3-3): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Vasquez; Torregrossa, Sibili, Puscas. Allenatore: Luca D’Angelo

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Bernabe, Juric, Rispoli, Vasquez; Man; Bonny, Simy. Allenatore: Beppe Iachini

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Pisa – Parma verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.